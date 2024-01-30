全家霜淇淋有寶可夢！草莓優格、葡萄「夢幻雙口味」 限時買1送1
全家2月霜淇淋新口味超強！除了百萬銷量的「草莓優格」回歸外，更首次主打雙口味搭「巨峰葡萄」，並且與寶可夢合作推出超萌紙杯，有可愛的皮卡丘、可達鴨等，搭配上淡粉色與淡紫色霜淇淋超吸睛，全家霜淇淋今明兩天買1送1外，2月1日起接檔的是APP買2送2，春節第2支5元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家將推出雙口味霜淇淋，不僅有2023年賣出300萬支的暢銷口味「草莓優格」，將草莓果汁含量升級回歸，更有使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，入口葡萄酸甜果香四溢，再搭配以春天粉嫩視覺為主題的寶可夢霜淇淋紙杯，以春天野餐的粉嫩色系為底，杯上有可愛的皮卡丘、可達鴨、謎擬Q、波加曼與咚咚鼠等寶可夢，搭配上淡粉色與淡紫色霜淇淋超吸睛，帶來滿滿的春天療癒氛圍。
官方預計2月5日更換新口為，不過依照各店原料庫存，有機會提早品嘗到新口味霜淇淋！並且2月5日起至19日，全家官網及會員APP地圖趣，限時增加新功能，可搜尋各店霜淇淋口味，論草莓優格或巨峰葡萄都可簡單搜尋。
而霜淇淋除了今、明兩天（30、31日）門市有買1送1外，APP隨買跨店取2月1日起至2月6日限時買2送2，一路吃到春節連假。2月7日至2月14日走春期間，門市則也霜淇淋第2支5元超級優惠，且不限支付方式。
此外，7-11來自韓國濟州島的達克瓦茲繼先前推出牛奶原味大獲好評外，在獨家上市新口味的「柑橘風味達克瓦茲」，外皮香脆鬆軟，漢拏峰柑橘奶油內餡清香繚繞，可愛的石頭爺爺更是濟州島的招牌，剛好甜度不膩口，每個售價65元，搭配茶或咖啡，就能組一盤完美下午茶。