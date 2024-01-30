李炳憲美國豪宅驚傳「遭強盜入侵」！公司火速確認回應：無人受傷
南韓演員李炳憲，出道至今出演過不少知名影視作品，2016年他曾以《萬惡新世界》同時獲得大鐘、青龍、百想三大獎，是韓國影壇史上少數同年榮獲大滿貫的影帝級演員，熱門影集《魷魚遊戲》也曾邀請他客串演出。李炳憲除演員身分外，多金的他也是「BH娛樂」的老闆，且擁有許多房地產，昨（29）日有韓媒報導他位於美國洛杉磯的豪宅遭強盜闖入，消息傳出驚動粉絲，經紀公司確認後火速說明並非強盜案件，「僅是小偷入侵，沒有人員受傷」。
記者張芸婷／綜合報導
29日，美國媒體以「Netflix 影集《魷魚遊戲》演員李炳憲在洛杉磯的住宅遭到強盜入侵」為標題大篇幅報導，消息一傳出，立刻引起軒然大波，許多粉絲也為了影帝的安危感到憂心。
對此，他的經紀公司「BH娛樂」確認後，透過韓媒表示，「李秉憲在美國的家確實被搶劫了，但並非強盜入侵，只是一般的小偷案件，當時李秉憲演員並不在家中，因此沒有人員受傷」。
洛杉磯當地警方也表示，針對李秉憲家中遭入侵事件，認為該地區此前也有其他名人家中遭竊，嫌犯應該不是針對李炳憲住處，而是鎖定洛杉磯的有錢人進行竊盜，並且警方也承諾會加強巡邏，避免類似事件發生，呼籲外界不用過度緊張。
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