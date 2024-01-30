港府今談第23條立法！號稱不會將被捕者送中　擬增「境外干預罪」

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時隔近20年，有關基本法第23條的訂立，在反送中運動爆發後再次被討論，李家超30日率領律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強出席記者會，強調23條立法屬特區憲制責任，是「必須做、盡快做」的事項，尤其香港社會經歷2019年「港版顏色革命」後，都明白國安風險是可以突如其來且嚴重的，所以必須盡快修補不足。
至於立法的方式，李家超聲稱，在考慮香港法律、實際情况和外國相關法律後，將訂立一條全新的《維護國家安全條例》。保安局長鄧炳強則說，全新的《維護國家安全條例》，包括新增「叛亂罪」、「境外干預罪 」以及針對透過電腦或電子系統進行危害國安行為的條文，諮詢文件將有9章，其中第1至2章會解釋憲制責任、國家安全風險、立法原則、考慮因素等；第3至7章則涵蓋5大類危害國家安全行為，大部分是完善現行法律，亦有新增罪行。
在被問到香港目前面對哪些國安問題、基本法第23條為何有緊迫性時，李家超指出，國安風險分為境外及境內危險，包括西方國家有人以政治理由針對中國的國家發展，香港經歷2019年顏色革命後，外國代理人、亂港分子等仍潛伏在香港，利用不同的民生問題推波助瀾，具有危險「港獨」思想者仍潛伏在香港社會。
由於本次公眾諮詢時間只有1個月，因此被質疑是否只是「走個過場」、淪為形式，對此李家超回應，諮詢期長度沒有問題，因為諮詢文件已清晰列明立法原因，香港社會對立法已有共識，加上香港經歷2019年港版顏色革命，任何國安的敵對行為可以隨時出現，早一日完成立法，就少一日風險，立法非為了針對某些國家，而是為了保護自己。
被問到是否擔心立法後，再次導致香港人出走的移民潮時，李家超重申，諮詢過程是開放的，政府會審視不同意見，香港現有的自由和權利會一直維持，包括《基本法》第27條提到的言論自由、結社自由等。此外，有關立法不會將被捕的人送往內地（中國）受審，因為立法是香港的本地工作。
李家超認為，23條立法後，有心人士便會知道，不應在香港搞破壞行動，重申立法是為了防止「別有用心」的人，標準是清晰的，無論是本地或外國人士有任何意見，若沒危害國安的意圖便沒什麼好擔心的。