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11項新藥納健保！乳癌、乾癬用藥入列　逾1.4萬病友受惠

▲衛福部健保署經共擬會討論，總計通過11項新藥納入給付與7項藥品擴大給付，最快2月陸續上路。（圖／記者林志怡攝）
▲衛福部健保署經共擬會討論，總計通過11項新藥納入給付與7項藥品擴大給付，最快2月陸續上路。（圖／記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

衛福部健保署於2023年12月21日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，總計通過11項新藥納入給付與7項藥品擴大給付，包括癌症新藥、乳癌早期治療、晚期或轉移性三陰性乳癌、罕病新藥、乾癬用藥等，總共挹注藥費57億元，預估超過1萬4554病友受惠。

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健保署說明，這次會議同意收載含abemaciclib成分新癌藥，有效降低早期乳癌病友30%以上復發風險；同時收載不限有無BRCA基因突變之三陰性乳癌患者均可使用之含sacituzumab govitecan成分標靶藥物，可延長整體存活期約5.4個月。

會議也同意收載治療「瀰漫性大型B細胞淋巴瘤」含polatuzumab vedotin成分新藥，讓無法使用CAR-T細胞治療之癌友，有另一個藥品可選用；另同意含dabrafenib及trametinib成分藥品併用治療晚期非小細胞肺癌，整體存活期約18.2個月；含obinutuzumab成分藥品用於治療淋巴球性白血病，可延長無惡化存活期約13.2個月。

有2項癌藥因廠商同意降價擴增給付範圍，包含治療卵巢、輸卵管或腹膜癌之含bevacizumab成分藥品及治療具有17p缺失的CLL之含ibrutinib成分藥品。

此外，這次同意用於Dravet症候群癲癇發作輔助治療之含stiripentol及含cannabidiol（大麻二酚）成分藥品，其中含cannabidiol（大麻二酚）成分藥品亦可用於結節硬化症癲癇發作輔助治療。過去長期困擾乾癬病患的反覆發作問題，本次通過含apremilast成分口服錠劑，相較於傳統全身性治療，本藥品無明顯肝腎毒性，安全性較高，提供病友用藥選擇。

這次共擬會議通過多項用藥，符合國際治療標準、照護稀少疾病病友，積極加速收載新藥及擴大藥品之給付範圍，受益族群包含癌症病患、罕病病患、乾癬病患等，在有限的資源下，做最大效益分配，讓更多病患受益，最快於2024年2月起陸續生效。

▲健保署經共擬會討論，總計通過11項新藥納入給付與7項藥品擴大給付。（圖／健保署提供）
▲衛福部健保署經共擬會討論，總計通過11項新藥納入給付與7項藥品擴大給付。（圖／健保署提供）

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