百大熱門科系出爐！台大藥學系第5、嘉南藥學系第4　長年榜首是它

柯文哲7點半至黨團與立委開會　楊寶楨：各種投票選項都不排除

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／NOWnews資料照)
▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／NOWnews資料照)

記者邱新博／台北報導

立法院2月1日開議，立法院正副院長也將在當天產生，目前國會三黨不過半，也讓民眾黨成為關鍵少數，民眾黨團的投票意向也備受外界關注，藍、綠野分別在29日到民眾黨團拉票；今天民眾黨主席柯文哲也一早就到黨團與8位立委開會，期間更一度清場只有9人與談。對於會談結果，民眾黨發言人楊寶楨表示，統一會在31日9點30分召開記者會說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，每周二、五為民眾黨團例行晨會，今日自早上7時30分一路開會至8時40分，在晨會中黨務主管也有列席，在篇庶務討論的環節以及例行報告事項結束後也進行清場，僅留下柯文哲與民眾黨八位立委討論。

民眾黨發言人楊寶楨表示，關於外界關心的投票意向、是否團進團出，要分裂投票或是投自己等，預計明天早上9時30分開記者會統一說明，會由黨主席柯文哲帶領8位立委一起做新會期任務的宣示，以及公布黨團幹部，包含投票意向也會在明天一同說明。

至於清場的動作是否怕消息走漏，楊說，本來一般的黨團會議，黨團幹部、辦公室主任會討論庶務性質相關，至於重大人事決定或議題，有時候會由主席跟8位立委討論。

針對團進團出的定義，楊寶楨說，團進團出在會議中都有討論，集體共識決，「不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除」也都有在過程中被討論，最後會得到一個共識跟大家報告。

昔日送柯文哲龍袍　王世堅曝：10天才歸還、有淡淡的「柯味」

讚柯文哲親信戰力十足！黃揚明分析：這職位出差錯民眾黨將失信任

民眾黨團將與韓江配閉門會談惹議　柯文哲：堅持全公開就是走過場

國會龍頭戰！柯文哲喊話要藍綠參選人先拜會　黃揚明：聰明的舉動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞