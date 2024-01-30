柯文哲7點半至黨團與立委開會 楊寶楨：各種投票選項都不排除
立法院2月1日開議，立法院正副院長也將在當天產生，目前國會三黨不過半，也讓民眾黨成為關鍵少數，民眾黨團的投票意向也備受外界關注，藍、綠野分別在29日到民眾黨團拉票；今天民眾黨主席柯文哲也一早就到黨團與8位立委開會，期間更一度清場只有9人與談。對於會談結果，民眾黨發言人楊寶楨表示，統一會在31日9點30分召開記者會說明。
記者邱新博／台北報導
據了解，每周二、五為民眾黨團例行晨會，今日自早上7時30分一路開會至8時40分，在晨會中黨務主管也有列席，在篇庶務討論的環節以及例行報告事項結束後也進行清場，僅留下柯文哲與民眾黨八位立委討論。
民眾黨發言人楊寶楨表示，關於外界關心的投票意向、是否團進團出，要分裂投票或是投自己等，預計明天早上9時30分開記者會統一說明，會由黨主席柯文哲帶領8位立委一起做新會期任務的宣示，以及公布黨團幹部，包含投票意向也會在明天一同說明。
至於清場的動作是否怕消息走漏，楊說，本來一般的黨團會議，黨團幹部、辦公室主任會討論庶務性質相關，至於重大人事決定或議題，有時候會由主席跟8位立委討論。
針對團進團出的定義，楊寶楨說，團進團出在會議中都有討論，集體共識決，「不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除」也都有在過程中被討論，最後會得到一個共識跟大家報告。