保加利亞、羅馬尼亞入申根區 外交部說明國人入境權益
歐盟執委會（European Commission）在去年12月30日宣布兩個東歐國家羅馬尼亞、保加利亞將加入申根區（Schengen area），兩國將在3月31日起加入。外交部表示，目前我國人進入歐盟申根區以及保加利亞、羅馬尼亞兩國都享有每180日內可停留90日的免簽證待遇，在兩國加入申根區後，我國旅客經由海、空路方式進入兩國，無須檢查護照及相關證件。
記者邱新博／台北報導
歐盟決定讓羅馬尼亞、保加利亞加入申根區，讓歐盟申根區國家從25國將擴大為27國；羅馬尼亞和保加利亞自2007年起成為歐盟成員，但2022年底被拒絕加入申根區。在申根區內，超過4億人可以在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行，其中也包含非歐盟國家的挪威與瑞士。
外交部今天舉行例行說明會，對於保加利亞與羅馬尼亞將加入申根區，歐洲司長黃鈞耀說明國人權益，他表示，目前我國人進入歐盟申根區享有每180日內可停留90日的免簽證待遇，前往非申根區的保加利亞與羅馬尼亞亦享有每180日停留90日的免簽證待遇。未來，停留該兩國與申根區的日數將合併計算，但也會帶給國人較便利的入境方式。
黃鈞耀說，自3月31日開始，我國旅客經海、空路方式（如搭乘郵輪或航空器等）自申根區進入該兩國，無須再檢查護照及相關證件。不過停留該兩國的天數將與停留歐盟申根區合併計算，即每180日停留不超過90日，請國人留意。
黃鈞耀指出，若國人以陸路方式（如搭乘火車、巴士或小客車等）自申根區前往保、羅兩國，由於目前相關規定尚未針對保、羅兩國陸運進行開放，國人仍需在入境前持護照等證件。