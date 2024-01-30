道歉也沒用！詹姆士惡搞全聯、家樂福 最新進度慘了：賣場已提告
IG網紅「詹姆士」拍片示範如何在賣場吃到飽，在全聯、家樂福偷吃架上商品後，再原封不動擺回架上，事後詹姆士及攝影師二度錄製影片道歉，不過不僅網友不接受，全聯、家樂福除了在第一時間就回應依法提告外，最新聲明也強調「已對此行為者提告，要喝止不良行為再效仿」。
記者鍾怡婷/綜合報導
名為「詹姆士」（詹哥）的小網紅，以「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」為題，拍下自己在全聯、家樂福白吃白喝的影片，將架上商品直接開風試吃後，就直接放回架上，並且嘻皮笑臉稱「反正不會被發現」，影片遭到網友大力撻伐，隨後詹姆士緊急刪文、出面道歉。
1月29日刑事局警方以《刑法》153條第一款「煽惑他人犯罪」偵辦，詹姆士也重申回積極處例、配合調查。
全聯表示「該行為已觸法，本公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務，為了維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，呼籲民眾切勿模仿、以身試法」；家樂福也表示，針對此不良行為將報警依法處理，並且不接受和解，以示對此行為嚴正看待。
家樂福官方今（30）日透露最新進度「已對此行為者提告，喝止不良行為再效仿，由於偵查不公告，後續交由警方調查處理，不再回應」。