10餘年車床資深員工兼做槍械零組件

彰化縣和美鎮一家車庫床加加廠的楊姓員工，利用他10多年的工作專業技術，工作之餘加工製作槍械零組，台中市警察局刑警大隊偵三隊佈線獲悉後蒐證查緝，不但搜出90手槍槍管、撞針，另外還搜出大麻毒品等違禁品。全案移送彰化地方檢察署偵辦後，檢察官於上星期依毒品、槍砲等罪名起訴。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市刑大隊偵三隊於去年6月份，透過網路巡邏接獲情資，有民眾自行改造非法槍彈，經員警長時間蒐集相關犯罪事證，發現39歲楊嫌從事五金加工工作，竟於上班時間利用工廠車床改造相關槍枝零組件，前於彰化縣和美鎮查緝楊嫌到案，並於楊嫌彰化縣和美鎮住處當場查扣改造90手槍槍管3支、90手槍撞針1支、大麻毒品2包（重1.98公克）等相關證物。全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品將楊嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
臺中市刑大偵三隊隊長詹典儒呼籲，切勿將自身及他人置於危險之中，勿以身試法持有、買賣或改造非法槍械。持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。此外，模擬槍亦納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。同時大麻為第二級管制藥品亦為第二級毒品，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退，亦會產生耐受性及心理依賴性。「槍、毒」對社會治安影響重大，臺中市刑大將持續強化查緝非法槍械、檢肅毒品之偵查能量，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、毒品危害民眾生命健康財產安全。
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