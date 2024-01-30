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綠委「劫運」燒向彰化！不再諷睡覺　王惠美握拳喊：縣籍立委加油

▲彰化縣長王惠美主持「花在彰化」宣傳記者會，和花精靈Eva一起亮相。（圖／彰化縣政府提供，2024.01.30）
▲彰化縣長王惠美主持「花在彰化」宣傳記者會，和花精靈Eva一起亮相。（圖／彰化縣政府提供，2024.01.30）

記者顏幸如／彰化報導

交通部昨晚宣佈行政院已核定台中捷運藍線綜合規畫案，台中市長盧秀燕如願拿到新年禮物，僅一溪之隔的中捷綠線延伸彰化案卻未見進度，彰化縣長王惠美先前曾在臉書質疑「我們彰化的選區立委在那裡？是不是睡著了？」今聽到台中的「好消息」臉色一沈，說她也想拿到新年禮物，還舉起拳頭喊「縣籍立委大家加油」。

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台中市捷運藍線遲未核定，在總統與立委選舉時燒成熱門議題，台中市長盧秀燕輔選子弟兵時還大聲質疑「台中的立委睡著了嗎？」相關爭議也反映在選舉結果，民進黨原在台中的6席立委掉到剩2席、國民黨則從2席成長為6席。中捷藍線也被戲稱「終結綠委」。盧秀燕選前選後3度喊話行政院長陳建仁，希望中央把核定中捷藍線綜合規畫案，當做給台中人的新年禮物。

另一重要交通建設「中捷綠線延伸案」，往南的5個新站點有3個在彰化。陳建仁去年12月14日在院會中宣布，將「附條件一次核定」可行性評估，請國發會盡速完成審查程序，行政院將盡速核定。所謂附帶條件就是要求在進入綜合規畫前，彰化縣必須同步完成彰東擴大都市計畫核定。

但彰化縣不買單中央說法，認為較有效率的作法，應是綜合規畫時核定彰東擴大都市計畫案即可。當天王惠美在臉書PO文，指陳建仁若重視中彰建設發展就該直接核定，不可因中彰投都是國民黨執政縣市置之不理！相對於台中市立委不分黨派爭取捷運綠線延伸大坑，「我不禁想問，人家拚建設，我們彰化的選區立委在那裡？是不是睡著了？」

交通部昨晚發布新聞稿，宣布行政院已核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性評估，中捷藍線預計核定後10年完工通車，卻沒同時宣布核定中捷綠線延伸案可行性評估。彰化縣長王惠美今天主持「花在彰化」宣傳記者會，被媒體追問看法，臉色沈重握拳說「縣籍立委大家加油」。

彰化縣立委3綠1藍，本屆4位女將全部連任，捷運延伸案屬民進黨籍立委黃秀芳的選區，她表示會要求行政院盡速核定可行性評估，但縣府也要針對行政院的「附帶條件」，加速完成彰東擴大都市計畫案的核定。

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