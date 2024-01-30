名家論壇》黃至堯／面對困境的情緒韌性

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“人生不如事常八九”，深呼吸、喝口水、找人傾訴……等都是常見的應急降溫措施。該如何增強自己情緒韌性？從古老印度生命智慧，到近代應用心理學，我們似乎看到一條路徑，周永昌老師在近期高管培訓中，總結出以下三步驟：1.自我覺察、2.發掘內在系統、3.轉化限制性信念。
1.自我覺察
覺察即開悟”當內心情緒升起，我們能否覺知，不隨波逐流？我很生氣 vs. 覺察到自己在生氣。前者已被情緒淹沒。後者把自己與情緒隔開一段距離，能清晰地感知到自己內在正在發生變化。自我覺察是客觀、如實觀察當下體驗，這就是正念(Mindfulness)。
一勢培訓周永昌老師強調：念=“今”+“心”(指的就是當下的心)。正念是在當下不帶任何評斷，專注覺察內在的一切。如果能夠對當下的經驗，保持開放、好奇、安靜與接納，自然不會為情緒所困，相反的，還能從中探索引發情緒的內在系統。
2.發掘內在系統
在意識中，每個行為產生、情緒升起，都源於每個人獨一無二的內在系統。我們對內在系統一無所知，卻時刻被它牽引。面對惡言有人拔劍而起，有人微笑以對；面對機會有人看到全是困難，有人看到都是商機。由此可見造成我們情緒起伏或不當反應的真正原因並不是你一直以為的“外部環境”，其實是每個人自己的“內在系統”。
道德經說“知人者智，自知者明”，當代心理學家薩提爾（Virginia Satir）描繪的內在冰山，提供了一個很好的視角解讀內在世界。冰山可見部分代表外在行為和言語，而冰山下隱藏部分則代表內心深處的情感、思想、信念、期待、渴望與自我認知。我們可以透過方法，從慣性的行為或引發的情緒，向內探索，描繪內在冰山。
3.轉化限制性信念
當我們逐漸看清限制性信念，便找到增加情緒韌性的核心關鍵。舉個例子，現代人工作與生活節奏快，想盡辦法填塞空檔，生怕自己落於人後。但如果不嘗試讓自己停下來，持續處於高壓自然無法挪出時間思考未來；面對無解難題時將很難跳脫慣性迸發創意。
內心思想與信念交織，形成當下的“自己”。信念讓我們從過去走到現在，但不一定能帶我們走向未來。當你受情緒所困時要向內探索，發掘信念，嘗試用不同視角或方式，去鬆動、擴大，乃至轉化。切記「凡夫心隨境轉，智者境隨心轉」，當信念轉化，雖然困難與挑戰依舊，但由於內在系統改變，我們將以更平穩、正向與開放的心境去面對挑戰，結果自然會有所不同。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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