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全台買房面積首度跌破30坪！不是台北　這2都10年縮水破8坪最有感

▲台灣人房子愈買愈小，去年建物買賣移轉的平均面積首度跌破30坪，平均約29.7坪。台南、高雄二都最有感，10年面積縮水超過8坪。（示意圖／公關照片）
▲台灣人房子愈買愈小，去年建物買賣移轉的平均面積首度跌破30坪，平均約29.7坪。台南、高雄二都最有感，10年面積縮水超過8坪。（示意圖／公關照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人房子愈買愈小，據內政部統計月報資料顯示，去年建物買賣移轉的平均面積首度跌破30坪，平均約29.7坪，較10年前縮水5坪，其中又以台南、高雄2都最有感，相比10年前縮水超過8坪。

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統計顯示，去年建物買賣平均移轉面積29.7坪，不僅是首度跌破30坪，也是史上買屋面積最小的一年，10年前建物買賣平均移轉面積還有34.6坪，20年前平均買賣移轉面積則還有46.6坪，愈買愈小的趨勢顯著。

▲六都與全國平均建物買賣移轉面積變化。（圖／信義房屋提供）
▲六都與全國平均建物買賣移轉面積變化。（圖／信義房屋提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價相對的代價就是小宅化，台北市很早就出現推案M型化，不過小宅化的經驗正逐漸從北部往南蔓延，尤其過去北部建商在房價上漲過程，對於控制坪數與總價相當有經驗，當這波非雙北地區的都會區房價開始飆漲，建商也複製北部小宅化的經驗到南部推案，加上住宅型態也由大坪數的透天轉為電梯大樓，因此統計移轉的每戶面積愈來愈小。

若以區域來看，平均購屋移轉面積最小的是北市的24.2坪，不過與10年前相比北市反而變化最小，變化最大的是南部區域，台南與高雄10年來買賣移轉平均每戶就少了8坪，減少坪數遠勝於北部地區，即使台中市也出現類似狀況，10年來平均建物買賣移轉面積每戶減少5.6坪。

曾敬德表示，中南部房價飆漲快速，開發商也縮小兩房三房的坪數空間，另外早年可能透天房價也不高，當時候購屋就可以直接買中古透天，不過現在透天的土地與房價高漲，加上人口結構也從大家庭轉換成小家庭的型態，購屋也從透天轉為有電梯與社區管理的大樓產品，因此統計平均購屋面積出現明顯縮水。

北台灣新建案減坪不減房　最小2房僅14坪

根據住展雜誌統計，去（2023）年截至11月24日止，北台灣約89個公開銷售建案，規劃有20坪以下的2房房型（建案銷售說明或平面圖標示為2房），之中以桃園市區「宜誠吾寓」及大園「福興豐綻」的2房房型最省空間，坪數最小僅約14坪，其次為觀音「心世界3」，2房最小僅15坪。

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