高雄隱藏景點公開！「526萬人朝聖」擠到亞軍　駁二特區都輸給它

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得一提的是，在2022年的統計數據當中，「旗山老街」以及「蚵仔寮漁港」都還沒入列成為觀光署統計人潮名目中，當年的冠軍是愛河，總年度有690萬餘人造訪；然而沒想到在2023年的統計當中，「旗山老街」第一年入列不僅直接殺到榜首的位置，還是全台最強老街；而「蚵仔寮漁港」也不遑多讓，第一年入列也擠到亞軍位置，以前11月526萬人次造訪的佳績，打敗高雄知名景點「駁二藝術特區」、「瑞豐商圈」等。
過去《NOWnews》曾經多次介紹旗山老街，記者這次找尋資料時，也意外被這個亞軍景點給吸引，事實上，蚵仔寮漁港位於高雄梓官區，原本是一個養蚵捕魚為生的小漁村，近年來在地方青年及政府的努力下，成功將傳統漁村轉型為「觀光漁港」以及「漁市場」，遊客不僅可以在此買到、吃到許多新鮮的漁貨，周圍的特色繪畫建築以及漂亮的落日景觀，讓不少人都慕名前來，蚵仔寮漁港也因此曾經獲得「2012年榮獲十大魅力漁港魅力組第一名」殊榮。
仔細看「蚵仔寮漁港」的Google評價，斬獲4.2顆星的高分，不少到此的遊客紛紛留言「港口邊很多座位休息區與圍牆的彩繪，攤販非常多，漁貨也相當的新鮮」、「值得嘉許的是幾乎每攤都有列出價位不用怕被坑，價位非常的合理親民」、「蚵仔寮漁港物美價廉的海鮮真的推，還有代煮的服務，非常適合週末來散散步吃海鮮」、「夏天可以玩水、有新鮮漁貨跟海鮮小吃可以購買，太適合全家大小一起來的地方」。
而有趣的是，高雄的景點臥虎藏龍，各個都非常強，這次黃色小鴨來參戰，勢必會帶動主展場愛河灣的觀光人潮，有機會一舉雪恥「2023年沒辦法進高雄景點前五名的遺憾」，而隔壁的「駁二藝術特區」也會因此受惠，但是現在的冠軍「旗山老街」人數本來就大幅度領先，加上「蚵仔寮漁港」的崛起，2024高雄最強景點的封號可謂大亂鬥，誰能脫穎而出，外界也都相當期待！