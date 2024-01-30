怕真人版魔改？「漫改女王」橋本環奈曾認：不願意看到作品真人化
日本漫畫家蘆原妃名子近來指控作品《SEXY田中小姐》改編電視劇後，劇組未遵守約定大幅更動作品內容，後續傳出失蹤，在29日於栃木縣的水壩發現他的遺體。事實上，每當有日本動漫作品被改編成真人版時，總是會聽見原作粉絲的討論及反對。曾演出《銀魂》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》等真人改編作品的演員橋本環奈，先前也曾在電視節目中透露，自己其實也不樂見改編真人版。
國際中心徐筱晴／綜合報導
橋本環奈先前參加富士電視台節目《ぽかぽか》時，聊到了「屬不屬於容易迷上某件事物的人」時，便談到了她對於漫畫改編真人的的真實想法。橋本環奈透露，自己的性格非常容易對事情感到厭倦，唯一讓她著迷的就是漫畫，若是要選出一部作品，她很喜歡曾演出的《王者天下》，並稱「我本來就很喜歡這部漫畫，所以（能參與演出）真的很開心。」
此時，主持人向橋本環奈提問「會不會漫畫看著看著，就有『如果自己能演出真人版就好』的想法」。不過橋本環奈的回答使人出乎意料，她表示，「我越看漫畫就會越擔心自己沒辦法演活這些角色，儘管有過這種想法，但實際上我不希望它（漫畫作品）被改編成真人版。」即使面對主持人吐槽「妳不是演過一堆真人版嗎」，橋本環奈仍笑著表示歉意，稱「我也覺得很抱歉，但我真的不太希望翻拍真人版。」
橋本環奈後續也提到，過去飾演《銀魂》中的神樂讓她感到壓力很大，「她（神樂）是一個相當特別的角色，說話的方式和語尾都不同。在去演繹她時，我也思考過不能太過刻意，不然會招致反感。我當時也有看了動畫學習。」她進一步強調，「就是因為這樣，我覺得演真人版必須要對角色有愛才行，所以我只會想要出演自己喜歡的原作真人改編作品。」