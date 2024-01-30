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夏于喬網購「姊夫」自己來　私密特寫全洩：公婆看到怎麼辦

▲夏于喬（左二）超怕公婆看到《愛愛內含光》親密戲。（圖／記者葉政勳攝）
▲夏于喬（左二）超怕公婆看到《愛愛內含光》親密戲。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠／台北報導

藝人夏于喬今（30）日出席Netflix性喜劇《愛愛內含光》上線記者會，劇中她和馬志翔上演夫妻親密戲，還有用「姊夫」道具自己來的愉悅戲碼，偏偏上檔時間又在過年，夏于喬忐忑說：「過年我要回公婆家，我公婆很支持我的作品，邀我一起看的話，真的不知道該怎麼辦。」馬志翔教她裝死，到時可指著電視說：「那是宋芸樺啦。」

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▲夏于喬（左）、馬志翔（右）出席《愛愛內含光》上線記者會，在記者會上大秀性感姿勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲夏于喬（左）、馬志翔（右）出席《愛愛內含光》上線記者會。（圖／記者葉政勳攝）
夏于喬與馬志翔這對夫妻一直無子，她被媽媽苗可麗灌了好多補藥，夏于喬幸運的是，戲外與導演老公林書宇結婚4年多，長輩沒有給抱孫壓力，「我的長輩讓我們順其自然！」馬志翔現場也分享，因為怕親密戲對女生不禮貌，只能騰空進行動作，夏于喬表示全劇所有橋段老公都看過，「多少會渴望老公吃醋，結果完全沒有。」林書宇僅用導演的角度評論拍得很好，被夏于喬吐槽冷漠。

▲馬志翔（左起）、夏于喬、詹子萱、苗可麗、林哲熹、巫建和出席《愛愛內含光》上線記者會，在記者會上大秀性感姿勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲馬志翔（左起）、夏于喬、詹子萱、苗可麗、林哲熹、巫建和在記者會上大秀性感姿勢。（圖／記者葉政勳攝）
夏于喬戲裡不斷求愛卻總是被馬志翔拒絕，進而產生婚姻裂縫，夏于喬表示：「葳葳（角色名）又剛好是一個比較沒有安全感的女生，希望藉由滿足性事來確認跟老公的感情依然不減，所以全都是他的錯，一直不碰我，小心我去找別人喔。」馬志翔也回應：「我想為男生解釋，男生真的會因為工作忙碌、壓力太大，導致性慾降低，其實世桀（角色名）真的就是太累了，或許夫妻間有自己的空間也是需要重視的事。」

此外黃婕妤導演透露馬志翔DIY的漏網鏡頭：「有一場馬哥在車上打手槍的戲，車裡只有我、攝影師，我在車上被設定是精液提供者，馬哥會將手往後座伸，然後我會擠滿乳液給他，希望能還原真實的手上充滿液體的畫面，像是床事後拿衛生紙等等，很細瑣的細節，都想還原給觀眾。」馬志翔也分享：「我一開始得知真的要還原這個畫面時也很驚訝，因為這是滿大尺度的內容，不過在拍的過程真的很好笑。」

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