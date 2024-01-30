質疑史書華「買新聞吹自己」！ 陳沂嗆：奇蹟翻車現場 雙方戰翻
「盾牌牙醫」史書華日前捐出124萬援助日本能登7.6強震受災戶，獲得日本媒體報導為「奇蹟醫師」，後續遭陳沂質疑買新聞，雙方引爆論戰。稍早陳沂又秀新證據大喊「奇蹟翻車現場」，而史書華也最新說法也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
網紅陳沂昨（29）日質疑史書華到日本新聞網站買新聞，還自己宣傳以「台灣奇蹟醫師」的身分，登上日本新聞版面。史書華也反駁，表示對方在抹黑帶風向，更無奈表示：「我也沒辦法證明我沒有做的事，但是抹黑就是這樣，可恥但是有用，不是嗎？」本以為捐錢救災是好事，結果也可以被各種惡意解讀，台灣人真的這麼好騙？
然而陳沂又於臉書貼出日媒回應，有網友寫信到報導史書華是「奇蹟醫師」的《PR TIMES》詢問，對方則回應他們只是一個提供新聞稿代理發布的平台：「新聞稿由客戶公司自行創建，而關於史書華的報導提供者是他的牙醫診所」，還PO出《PR TIMES》回應的郵件內容。
陳沂最後也繼續嗆：「如果認為是抹黑，歡迎史書華提告誹謗。你不是最愛告人嗎？這時候又靜悄悄喔？奇蹟の翻車現場，也不是一兩天的事」；今（30）日下午史書華則再度貼出捐款證明，並感嘆表示：「對社會沒有貢獻，對台灣沒幫助，對國外交流沒有幫助，要說三道四，流量寄生蟲還是鄉民，先捐個一百萬再來指導，我的本意就是公益，有沒有報導我本來一開始就不在意」，預料戰火還會持續延燒。