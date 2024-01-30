▲今年最小！3歲童流感併發腦炎病逝　過年157家醫院開設呼吸道特別門診

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年最小流感死亡個案 3歲女童染A流併發腦炎歿疾管署於1月30日表示，今年第4週（1／21－1／27）門急診類流感就診人次為114,754人次，較前一週下降，但仍是高於過去三年同期，且為近十年同期第三高，目前疫情仍處於高原期。
而上週（1／23－1／29）更新增了40例流感併發重症（9例A型H1N1、27例A型H3N2、1例A型未分型、3例B型），以及8例的流感死亡個案（2例A型H1N1、6例A型H3N2）。
其中，有1例流感死亡個案年僅3歲，疾管署防疫醫師劉裕誠提到，這名個案本身沒有潛在疾病，也沒有接種過本季流感疫苗，在1月初時出現高燒、呼吸道症狀，隔天出現意識改變，送醫後確定感染A型流感。
由於這名個案病程進展快速，加上腦部影像學檢查懷疑有腦炎的情形，轉至加護病房治療，不過病況仍持續惡化，最後不幸在1月下旬病逝，死因為流感腦炎引發呼吸衰竭，從發病到逝世大約為3週的時間。
羅一鈞表示，之前曾有提到1名7歲女童也是因為流感腦炎病逝，這是先前今年最小的死亡個案，不過這週的個案更小只有3歲，是今年目前最小的流感死亡個案。
春節兼顧就醫需求 157家醫院配合開設特別門診近期流感併發重症通報數仍多，疾管署呼籲，民眾應提高警覺，若有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。
另外，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人，特別是兒童患者的就醫需求及急重症醫療品質，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，根據衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,165診次（含353診次之兒科特別門診），高於往年開設診次，而相關就醫資訊也將會陸續公布於衛生局外網上供民眾查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60763
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw