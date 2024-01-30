林彥君車神尪私吞6.5萬！她挺9月孕肚護航：大家都知道我們為人
39歲女星「151」林彥君前年和「車神一哥」江勝山閃婚，雖然男方年齡小她10歲，夫妻感情卻非常好，透過試管嬰兒手術，去年開心宣布懷孕，目前她挺著9月孕肚即將臨盆，沒想到老公卻遭選手家長指控侵占3筆費用共6.5萬元台幣，遭到桃園地檢署起訴，林彥君對此力挺老公，今（30）日發聲，「有跟我們接觸的人，我相信大家都知道我們的為人，我相信法官，也謝謝大家的關心！」
記者江芷稜／綜合報導
江勝山多次代表台灣征戰，曾獲得2018年雅加達亞運登山車下坡賽銀牌，在車壇被封為「車神一哥」，與喜歡騎車的林彥君有共同興趣，進而交往成為夫妻，一起參與賽事，只要江勝山出席國內外賽事，都能看到老婆的身影，可說是形影不離愛相隨。
不過，江勝山擔任桃園市體育會自由車委員會主委期間，被選手家長魏先生指控2019年7月間匯款給江勝山，要支付孩子到加拿大比賽的餐費，費用卻被江男私吞，2020年間贊助「文漳盃」、「柏杭盃」的指定款項也被私吞，3筆費用總共6.5萬元。江勝山自稱將經費用於自由車賽事，卻無法提出支付單據，因此遭到起訴。
對於老公被指控「侵占罪」，即將臨盆的林彥君選擇護航老公，表示「目前正進入司法程序，我們不便多說，也不想佔用媒體資源！但有跟我們接觸的人，我相信大家都知道我們的為人，我相信法官，也謝謝大家的關心！」
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