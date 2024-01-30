中央核准台中捷運藍線　 商總賴正鎰：藍線10年蓋太久

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日前他就公開向政府提出五大建言，第一就是捷運交通。捷運綠線往北延伸到大坑，往南延伸彰化，以及藍線延伸到草屯，另一條從清泉崗機場連結水湳會展中心，再接到台中火車站的橘線捷運，都要加速推動，中部地區至少要有三條捷運，才能完整建立起中彰投生活圈。
他說，若有三條捷運，加上已通車的豐原到新烏日的台鐵高架捷運化是紅線(類捷運概念)，與綠線在松竹站與大慶站，新烏日站有共構，加上山海環線雙軌高架化後，電聯車班次增加，也可當成類捷運，這樣台中就至少有五條捷運動能，互相串接，方便轉乘，相信市民搭乘意願提高，搭乘率大幅提升，相信台中捷運必能加快轉虧為盈。
除了捷運之外，還包括清泉崗中部國際機場要再擴建，因應持續擴增的國際航班起降需求，才能符合凸顯為國際機場的規模。中台灣觀光計畫應儘速規劃與執行，加速回復疫前的熱絡水準。加緊推動總部經濟，吸引更多大企業到台中設立總部，讓經濟和稅收共同起飛。興建中的台中水湳會展中心要趕快完工運行，助力大台中產業行銷和會展經濟。
他認為台中各項重大建設吸引更多人口移居台中，為房市挹注源源不絕的需求，尤其科技族群領軍，躍為剛性需求的主要購屋客層，中科效應絕對是台中房市的重要引擎之一。
鄉林不動產研究室指出，海線房市大力崛起緊追，梧棲挾著捷運綠線及未來捷運藍線的軌道經濟發酵，搭配市府積極規劃港市合一，打造台中海線區域為更宜居環境，各大建商到海線推案，在台中蛋黃市區新屋房價每坪動輒50-60萬元起跳情況下，海線房價還找得到30-35萬元單價產品，吸引首購族搶進。