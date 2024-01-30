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李英愛時隔20年回歸經典角色「大長今」　粉絲興奮敲碗：閔大人呢

▲經典韓劇《大長今》續集被爆即將開拍，且找來20年前演出女主角的李英愛回歸。（圖／李英愛IG、Naver）
▲經典韓劇《大長今》續集被爆即將開拍，且找來20年前演出女主角的李英愛回歸。（圖／李英愛IG、Naver）

記者張芸婷／綜合報導

52歲南韓女神李英愛有著「氧氣美女」的美譽，2000年後憑藉經典韓劇《火花》、《大長今》有著極高的人氣，她的新作品《大指揮家：弦上的真相》日前才剛播畢，如今又傳來了令人開心的好消息，那就是李英愛確定出演《大長今》續集「《醫女大長今》（暫定）」，消息一出，粉絲們紛紛感到驚喜，並敲碗希望「閔大人（池珍熙 飾）」一起回歸。

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《大長今》自2003年播出後紅遍全亞洲，是許多人心中最經典的韓劇作品代表之一。劇情講述原為御膳房小宮女的「徐長今」，吃苦耐勞、勤奮向學，最終在當時較為封閉的時代，以女性身份被任命為皇上的主治醫官，並賜名「大長今」的故事。

▲2003年播出的韓劇《大長今》由李英愛（左）、池珍熙演出，時隔多年在拍續集，劇迷紛紛敲完兩人「再續前緣」。（圖／Naver）
▲2003年播出的韓劇《大長今》由李英愛（左）、池珍熙主演，時隔多年再拍續集，讓劇迷紛紛敲碗兩人「再續前緣」。（圖／Naver）
韓劇《大長今》播出剛滿20週年，今（30）日傳出李英愛確定參與續集《醫女大長今》的拍攝，回歸經典角色，不禁讓粉絲期待其他角色演員是否也會續演，紛紛興奮留言表示：「閔大人會回歸嗎？」、「太期待續集了」。《醫女大長今》預告將於今年10月開拍，並預計明年初播出。

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