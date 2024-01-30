路跑／台新女子路跑4月14日開跑！讓主播田鴻魁當妳的專屬配速員

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「台新女子路跑」為全台灣規模最大的女子路跑賽事，在亞洲更是國際女子路跑聯盟的三大馬拉松活動之一，每年吸引上萬名跑者參與。
臺中場將在3月24日率先登場，3.8公里組別、10.2公里分別限額1,200名、1,700名；臺北場的3公里組、10公里組、半馬組則分別限額1,000名、5,000名、6,000名。
臺中場的起點、終點皆為臺中中央公園，而臺北場的10.2公里、半馬組會從臺北市政府出發，3.8公里組則從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。
臺北場的部分更將有特邀配速員登場，主播田鴻魁將擔任半馬組的兩小時配速員，配速更快的部分則會由多位專業教練負責，包含adidas Runners Taipei總教練鄭子健、擁有豐富長跑執教經驗的張哲豪、還有何政毅教練等人，將持續公布。
此外，本屆賽事新增了「台新瑰密獎」，同場報名人數最多的團體訂單，將獲頒台新信用卡刷卡金２萬元，目的是要鼓勵女孩們熱情邀約家人或好閨密們組團參加，相互激勵，一同創造美好回憶。
報名參加2024年台新女子路跑者，均可獲得專屬賽衣一件，半馬組別為背心，10公里及3公里組則為T恤。若成功完賽，半馬組別可以拿到完賽獎牌、完賽T一件、完賽毛巾一條，10.2公里組、3.8公里組則可以收到完賽獎牌一面。
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