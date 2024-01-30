最新手機品牌市占排行Top5！超過一半款式免萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
通訊連鎖門市傑昇通信分析，買氣居高不下的蘋果iPhone，也難敵全球通膨加劇、消費者換機需求低迷、通路及線上平台大打價格戰及供應鏈問題，使得台灣12月手機市場呈現買氣低迷、量縮價揚。傑昇通信認為，農曆年前各通路平台促銷活動持續，依照過往在年前拿到年終補貼，或是幫長輩換機等等加成，仍有助於整體手機市場銷售量回升。
從品牌市占來看，傑昇通信坦言，即便蘋果依舊拿下絕大部份的銷售量，佔比達45%，而75.8%的銷售額也比11月的76.9%小幅下跌，銷售量跟銷售額雙雙跌逾兩成，也是前五大品牌中下降最多的；前三名單機排名同上月，還是台灣用戶喜愛的iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro的256GB版本，以及iPhone 15（128GB），第二名的單機iPhone 15 Pro（256GB）銷量更大減三成下跌最多。
然而，整體手機市場衰退，市占率22.2%第二名的三星，較上月22.6%相比，銷售量小跌16%，銷售額也受到影響下滑24%；以A系列中低階機型橫掃台灣市場的三星，榜上前三名機型銷量一樣被波及，冠亞軍Galaxy A54（8GB/256GB）及A14（4GB/64GB）萬元有找，銷量平均掉兩成左右，第三名的S23 Ultra（12GB/256GB）則逆勢成長7%，傑昇通信推測與新機S24系列即將上市，通路祭出不少優惠，導致加速S23 Ultra庫存去化，進而催生銷量。
另外，傑昇通信觀察，除了蘋果與三星之外，市占率三到五名的中國品牌，除了vivo與Redmi的銷售量與上月相同，第三名的OPPO在整體銷售量中反而成長4%，是這波衰退潮中，唯一維持正成長的品牌；從他們熱銷的前三名單機來看，傑昇通信發現，幾乎都是萬元以下，中低階的入門機型較受青睞，尤其OPPO第一名機型A38，單機銷量較上月成長10%，是目前全台最搶手的4G手機，僅次於此的則是Redmi的12C及13C，在新舊代版本交替下，都有不錯的銷量表現，顯見4G用戶仍有一定市場，並未因5G用戶增加而退燒。