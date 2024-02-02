年貨這樣挑！30年資歷港廚教「5大類攻略」　干貝這樣買竟能便宜

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📍水產乾貨
包含干貝、蝦米、香菇、烏魚子等。鄔海明提到，所謂的「乾貨」當然就是要夠乾，乾貨風乾或曬乾是為了保存期延長，一方面也有去除水分讓風味濃縮的優點。
▪ 干貝
也稱瑤柱，在台灣能買到的主要是日本北海道與大陸青島產的居多，普遍北海道的大顆些。首先用看的，看起來不濕，顏色不能鮮豔，可能是加了色素或防腐劑等。接著觸摸，摸起來手不黏且硬，就是夠乾。再來是聞，要有海鮮本身的香味，且沒有霉味、腥味等異味。不過，鄔海明也提到，有時候會看到干貝有稍微破碎的，可能是碰撞而破掉，這時也可撿到便宜，買回來熬湯用。
▪ 蝦米
也稱開陽，通常形體愈大愈完整就愈值錢，不要選擇斷頭斷尾，且顏色乾淨，要紅白分明，呈現弓形，行家通常會抓一把或抓個幾尾，輕微壓一下，若有黏在一起，那就是受潮了、不該買。
鄔海明還公開蝦米處理方法，要使用前記得先泡水，瀝乾後再加以剁過，讓氣味容易散發，再先以油爆香，並加點薑，才會夠香，就可拿來加入料理中添香了。
▪烏魚子
挑選整片的，首先看顏色，越是紅褐色、油份高，味道才香，摸起來要夠乾，因爲是真空包裝，所以可以輕青略壓，感受到是很硬的話，那就是夠乾。
▪香菇
在台灣買到的多半是台灣產，或者日本、韓國進口的，看香菇秉持著「肥大肉厚」原則，鄔海明説，香菇外型像散，所以挑選傘大的、肉夠厚的，而邊緣還有向內側捲進來，同樣要曬到夠乾的香菇才夠香。而花菇則是看紋路，要清晰。
📍肉類加工品
包含臘腸、臘肉。同樣要挑選曬到夠乾，避開顏色過於鮮豔，可能是加了色素又或是過量的亞硝酸鹽等。一樣可以用手去摸，要選表面不黏手夠光滑乾燥。至於臘腸，也看挑選肥瘦比例，現在人大概都喜歡瘦一點，肥肉可能就約莫2成就好，但是瘦肉多的可能價格就高一些。
📍豆製品
包含豆包、豆皮、豆乾、素雞等。可以的話建議別買散裝的，盡量是完整包裝的，袋子上有有標示內容物名稱、有效日期、原產地、營養標示等資訊，且最好是非基因改造的黃豆來製作。豆皮豆包買原始黃豆顏色的較佳，避開煙燻等額外加工的，且正常的豆製品買回家拆開包裝後，聞起來應有豆香味。
📍醃漬蔬菜
包含酸菜、筍乾、菜脯等，多半會額外添加防腐劑（苯甲酸鹽類）以利長期保存，此類防腐劑人體可自然排除，但同樣吃多有害身體，同樣建議買有包裝的，有牌照或是衛生許可證的。鄔海明建議買回家後要烹煮前，以大量的水泡過，或者建議以活水走個20分鐘，可減少過多的鹽分與添加物，酸菜的話建議整顆泡。
📍過年零嘴
▪瓜子
包含葵瓜子、南瓜子等，同樣要挑選質地夠乾的，建議試吃，咬時殼易碎開，那就是處理得好的瓜子。坊間瓜子有甘草添加等多種口味，較建議購買原味，以避免有擺放香精、香料等。
▪花生
台灣花生品種多，建議買帶殼的花生，有所保護。可現場要求試吃，吃起來口感要夠脆，且可以注意花生的膜是否易碎，即是夠乾，重量要夠輕且聞起來有香氣，代表沒有受潮以避免有黃麴毒素。