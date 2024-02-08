韓星OUBA MUSIC中文太強！臨時抽考八三夭新歌　只聽5分鐘就會唱

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畢業於北京清華大學的延普羅，中文有基本水準，從研究到理解歌詞並站上台表演一首中文歌，快的話只要2天，慢的話也不會超過一星期，她說：「感情上細節比較多的那種歌曲的話，就比較難，因為有很多細節要掌握好，還有高音等等，那種需要的時間比較長。大概一、兩天就可以掌握旋律，但是整體上的細節，我個人很喜歡掌握細節，細節比較重要，我個人覺得。每次聽的時候，這邊還有細節（發現新的點），明天聽的時候又發現新的細節，然後就需要很長時間。」反觀金琳因為語言問題，準備的時間則是延普羅的2倍。
「OUBA MUSIC」除了翻唱中文歌，也會把中文歌改編成韓文版本，由會說中文的成員把歌詞翻成韓文，待大家都懂歌詞涵義後，再一起改成韓語歌詞；製作人以吳青峰的《起風了》舉例難度，「這首歌有很多含義，翻成韓文也差不多，但中文的意境卻無法用韓文表達出來，意境無法完整翻譯、沒有那樣的說法，但這才是我喜歡中文（魅力）的原因」。
為了測試「OUBA MUSIC」的中文實力，在延普羅、金琳無法事前準備的情況下，《NOWnews今日新聞》依照訪問當天「KKBOX當日第一名的歌曲」作為考題，並選定八三夭的新歌《愛了愛了》20秒副歌，2人起初覺得歌詞「愛到哭、愛到吐、愛到我丟了包袱、為你變靠譜、給你幸福」旋律快又難懂，一度練到口吃，但她們卻在5分鐘內學會，有絕對音準的延普羅更直接自彈自唱，中文實力讓在場工作人員紛紛拍手讚嘆。
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