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苗可麗單身17年靠自己回春　「刺激是保養的一種」

▲苗可麗單身17年自己解決需求。（圖／記者葉政勳攝）
▲苗可麗單身17年自己解決需求。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠／台北報導

Netflix台劇《愛愛內含光》首映會今（30）日舉行，劇中苗可麗、夏于喬、詹子萱3母女探索女性身體情慾，劇組殺青後送大家情趣用品，單身17年的苗可麗很受用，她說：「我一個人住比較不避諱探索自己，其實刺激自己是好的，它是保養的一種。」

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苗可麗本人跟女兒聊性教育，都用自己經驗分享，「以前不懂，有的男人不戴套子，他說沒有出來，妳就相信他了。」她告訴女兒一定要安全進行性行為，這樣才能保護自己，女兒反應有點尷尬，冷回「我知道」。

▲馬志翔（左起）、夏于喬、詹子萱、苗可麗、林哲熹、巫建和出席《愛愛內含光》上線記者會，在記者會上大秀性感姿勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲馬志翔（左起）、夏于喬、詹子萱、苗可麗、林哲熹、巫建和出席《愛愛內含光》上線記者會。（圖／記者葉政勳攝）
劇中DIY的方式多元，夏于喬是用道具跟手，苗可麗大讚她的演出毫不扭捏，沒有一絲尷尬，夏于喬反虧用SPA水柱尋歡的苗可麗：「妳被水沖也不尷尬啊。」還有一場戲是苗可麗誤拿女兒的按摩棒推臉，被問到有沒有笑場，她說：「當然有笑啊，我知道放哪裡比較舒服。」

被問到想跟戲中哪位鮮肉演床戲？苗可麗最想跟巫建和：「尤其我看了影集後，我很喜歡在『菜市場』，也很喜歡撞來撞去。」不過巫建和、林哲熹看似激情野戰的背後，拍攝起來卻吃足苦頭，巫建和說：「林哲熹撞很用力哎，回去屁股、大腿都會瘀青。」

▲林哲熹（左）、巫建和（右）出席《愛愛內含光》上線記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲林哲熹（左）、巫建和（右）激情戲火花四射。（圖／記者葉政勳攝）
詹子萱首次擔任女主角，又和柯震東演砲友，她表示最困難的地方應該是演一名自媒體網紅，要透過看類似的影片題材準備。被問起片場發生有趣的事，她說：「有一場親密戲拍完後，柯震東只穿防護安全褲，在片場自在的走來走去或是等待上戲，有一次我跟導演同時看到他，我們就趕快撇開眼睛，雖然有保護措施但還是很害羞。」

▲詹子萱出席《愛愛內含光》上線記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.30）
▲詹子萱在《愛愛內含光》放膽約砲。（圖／記者葉政勳攝 ）
《愛愛內含光》是一部結合性愛話題、愛情和家庭的激情輕喜劇，藉由家中各成員發生的大小事，來帶出每個人在各年齡層都可能遭遇的兩性和情感議題。演員包含詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等演員，將於2月2日在Netflix全球上線。

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