台灣擁抱多元登全球最佳城市！這些地區也因驕傲遊行吸引全球遊客

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目前全球仍有超過60個國家將同性戀視為犯罪，其中也有數個國家對進行同性間性行為者會處以死刑。承認、保障與合法化同性婚姻不僅展現一個國家的多元進步價值，歐洲同志旅遊協會（Gay European Tourism Association）執行長齊塔（Carlos Kytka）也坦言，同性婚姻合法化對這些國家們來說是一種「軟實力」，包含友善城市、遊行活動與隨之而來的商業效應等，更能吸引全球的LGBTQ+族群觀光客。
如今全球有不少城市在每年的同志驕傲月舉行彩虹遊行活動，這些被大眾認為穿著奇裝異服、色彩繽紛的嘉年華慶典，其實不僅凝聚了當地性少數族群的認同感，同時也肩負推動婚姻平權、推翻性別二元化框架、愛滋去污名等議題的重要性，也是讓全球看見一個城市的尊重、包容、友善的最好行銷。除了台北以外，本文也將盤點全球舉辦了驕傲遊行、通過同婚合法化的各大知名城市，展現不同地區的城市魅力。
● 台北（台灣）：亞洲最大的驕傲遊行
台灣是亞洲第一個通過同志婚姻的國家，2019年立法院三讀通過《釋字第748號解釋》後，對於跨國婚姻、同性配偶收養子女等相關權益保障制度的落實等行動至今亦備受國際社會矚目。臺北市則是在2020年簽署加入「國際彩虹城市網絡」（Rainbow Cities Network）成為國際間第31個會員城市，同時也是亞洲第一個加入該國際組織的城市。
歷年來，台灣同志大遊行都在10月的最後一個週六於台北舉辦，不過近年來高雄、台南等城市也有各自的驕傲遊行活動。2023年的台灣同志大遊行吸引了多達近18萬人參與，許多國際在台辦事處也響應參加，遊行報名團體更超過200個，創下史上最多團體的一屆。
● 紐約、舊金山（美國）：驕傲遊行的起源
紐約是驕傲遊行的發源地，1969年美國紐約市格林威治村的石牆酒吧因為警察臨檢和變裝皇后爆發的衝突事件被稱為「石牆暴動」（Stonewall riots），許多LGBT族群認知到不能讓事件白白過去，因此自發性的組織了第一次的同志驕傲遊行，紐約市的驕傲遊行從此也被認為爭取酷兒權利運動的發跡地，而在2019年紀念石牆暴動50週年的紐約同志驕傲大遊行（New York Pride），吸引了500萬人參加，也成為有史以來最大規模的同志遊行活動。
舊金山同志驕傲大遊行（SF Pride Parade）也是世界上最著名的同志驕傲遊行之一，美國舊金山向來包容多元文化，也是LGBTQ運動的聖地，同志驕傲月遊行更是舊金山的城市文化代表，自1970年代起就吸引全球人士到訪，每年六月更會把市中心的市場街主街開放提供一年一度的遊行使用。
● 多倫多（加拿大）：全球最友善的驕傲遊行
加拿大是全球對LGBTQ+族群最友善的國家之一，而在加拿大的第一大城多倫多也有自己的多倫多驕傲月（Pride Toronto）活動。早在2005年，加拿大就通過了同性婚姻法案，在當時更是全球第四個允許同性伴侶結婚的國家，加拿大人對於同性伴侶的接受度也相當高，並以性別友善、包容多元文化聞名。
2016年，加拿大總理總理杜魯道（Justin Trudeau）就曾以國家領導人的身分，參加多倫多及溫哥華所舉辦的同志大遊行，他也是加拿大歷史上第一位參加同志大遊行的現任總理，當時杜魯道與妻子及小孩走在遊行隊伍最前方，表達對LGBTQ+族群的支持與認同，也是在同一年整個驕傲遊行活動從週末改為了持續一整月，增設了放寬男同志捐血限制、性別欄新增第三性別選項「X」等規定。
● 倫敦（英國）：歐洲第一個參與的驕傲遊行
位於英國倫敦的「倫敦驕傲」（London Pride）同志大遊行則是除了美國、加拿大以外全球最早的驕傲遊行活動之一。自1972年倫敦響應了紐約的同志遊行，成為歐洲第一個參與舉辦的城市後，2022年的倫敦驕傲慶祝50週年紀念與疫情後解封，現場總計有超過百萬人參與，英媒《BBC》亦形容該次活動是英國「有史以來最大的遊行」。
每年的倫敦驕傲都宛如嘉年華，許多政商名流都會參與其中，不少企業也以花車助陣，這引來部分批評認為倫敦驕傲已經「過於商業化」。不過早在半個世紀以前，倫敦驕傲靠僅有2000人的團結力，走上街頭抗議了警察對同性戀者的騷擾，多年來這個遊行活動更陸續展現遊行人士從不害怕表達與LGBTQ+社群的聲援與紀念，例如曾開心慶祝英國通過同志婚姻合法化，也曾對於英國政府2022年對「立法禁止強迫轉換性傾向的『轉換療法』（conversion therapy）」一事態度大轉彎表達強力抗議。
● 雪梨（澳洲）：南半球最大的驕傲遊行
南半球知名的驕傲遊行慶典都在雪梨舉辦，澳洲民眾會在每年的2月舉辦雪梨同志狂歡節（Sydney Mardi Gras），去年世界同志遊行（WorldPride）更是選在澳洲雪梨舉辦，慶典期間也適逢澳洲通過同性婚姻平權法案5週年凸顯特殊意義。
雪梨是南半球第一個舉辦世界同志遊行的城市，在去年的雪梨世界同志遊行（Sydney WorldPride 2023）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也出席閉幕儀式，與超過5萬名遊行群眾，一同步行越過雪梨海港大橋，象徵雪梨作為橋樑、溝通世界同志族群的重要貢獻。
● 阿姆斯特丹（荷蘭）：全球第一個同婚合法化、在水上的驕傲遊行
阿姆斯特丹驕傲遊行（Amsterdam Pride）是每年荷蘭最大的年度公開活動之一，舉辦時間是八月第一個週末。有別於其他國家的踩街遊行，阿姆斯特丹舉辦的是全世界「水上同志大遊行」的代表——運河遊行（canal parade），每年都會有各色經過裝飾的彩船取代其他遊行常見的花車，在阿姆斯特丹運河上遊行，與參與者們狂歡慶祝。
此外，荷蘭也是對LGBTQ族群高度友善的國家，阿姆斯特丹驕傲遊行知名的另一個重要原因就是荷蘭是全球第一個同婚合法國家，早在2001年4月1日，四對同志情侶就成功地在阿姆斯特丹的市政廳合法結婚，阿姆斯特丹也是第一個為受迫害的LGBTQ族群設立紀念碑的城市。
● 約翰尼斯堡（南非）：非洲最大的驕傲遊行
在普遍對性少數族群有著歧視和仇恨犯罪，甚至認定同性性行為違法、將處以死刑的非洲大陸，南非作為全球第一個在憲法中明文保障LGBT族群、禁止基於性向歧視的國家，2006年就比台灣還早通過了同性婚姻的合法化，而南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的同志驕傲遊行更凸顯了其重要性。
約翰尼斯堡驕傲遊行（Johannesburg Pride）最早是在種族隔離時代尾聲舉辦，去年的約翰尼斯堡驕傲遊行是該城市自新冠疫情後舉行的第一個同志遊行，但受到美國政府事先警告可能發生恐攻襲擊後，人數與活動規模都受到了限制，去年（2023）則有將近24000人踏上遊行隊伍行列，為這片人權的黑暗大陸帶來彩虹光輝。
● 曼谷（泰國）：尚未通過同婚合法化的驕傲遊行
泰國曾經是亞洲第一個可能通過同婚合法化的國家，但實際上社會與政壇給的壓力使同性婚姻至今在泰國仍然無法合法化，不過在東南亞國家中，泰國對於LGBT族群態度較為開放，曼谷的同志驕傲大遊行（Bangkok Pride）也吸引了全球各地的遊客參與，主辦方更有意將其打造成類似泰國潑水節或是水燈節這樣知名的傳統活動。
去年六月曼谷驕傲遊行有數千民眾盛裝參加並提出通過同婚合法化、推動性別認同法、通過性別「X」等訴求，深受民眾支持的泰國改革派、前進黨前黨魁皮塔當時參加遊行前就表示有意在國會選舉後達成婚姻平權的目標，並稱希望未來能夠多辦相關活動，「歡迎大家來曼谷，這裡是一個自由安全的地方，讓你可以做自己。」