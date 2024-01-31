巷仔內／台北登全球最佳城市　「彩虹經濟」商機如何把握？

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令人好奇的是，經常以舉辦亞洲最大同遊、亞洲第一個通過同婚合法化為傲的台灣，真的把握以LGBT族群需求為核心所帶動的「彩虹經濟」商機了嗎？
台灣近年來在國際社會的能見度愈來愈高，錯把「Thailand」當作「Taiwan」的笑話已經漸漸消失，然而對於許多非相關產業、鮮少關心國際大事的外國一般大眾來說，除了偶爾藉由中美地緣政治衝突、外媒標榜「全球下個火藥庫」和晶片龍頭台積電等相關消息理解台灣，實際上對於這片土地的想像並不如真的貼近現實。
歐洲同志旅遊協會（Gay European Tourism Association）執行長齊塔（Carlos Kytka）曾指出，同性婚姻合法化能帶來的不只有「彩虹經濟」的商業效應，同時也是一種「軟實力」的展現，代表這些國家會被全球認為更加自由、進步，因此更能吸引LGBT+族群的觀光客。
在以追求「體驗」為主的現代社會，城市的魅力離不開拍照打卡，除了好拍好看的山川海色、建築美景外，想要達到城市行銷的效果，台灣還得找出無可取代的人文價值，而「亞洲第一個同婚合法化」這項軟實力招牌自然能夠協助達成熱情友善、擁抱多元文化與保障性別平等與安全等形象。
此外，類似加州洛杉磯的西好萊塢（WeHo）、舊金山的卡斯楚街這類著名的同志友善社區和觀光景點也是城市行銷中不可或缺的一環，例如紐約曾發生石牆暴動的現場如今也成為充滿歷史意義的公園，這些LGBT族群活躍的地區往往是外國遊客造訪的必去行程。
坐落在西門町商圈捷運口的西門紅樓，如今也成為一個促成同志與普羅大眾共處的友善空間，捷運站6號出口處劃設的「6號彩虹」更是各國遊客踏足台北感受到城市對同志族群友善的第一印象。
今年一月，美國知名變裝實境節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）出現了第一位台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），這個開播15年來受到全球觀眾喜愛、多次獲得艾美獎肯定的電視節目，曾有許多名人如美國前眾院議長裴洛西、女神卡卡參與拍攝。妮妃雅在節目上就曾向全球觀眾解釋台灣政府相當支持LGBTQ族群，也是亞洲第一個通過同婚的國家，不少網友在支持妮妃雅比賽實力的同時，也稱知道台灣對同志族群的友善態度後，也想到西門紅樓等景點欣賞變裝表演。
這些數據顯示以LGBT族群需求為主，同時將對同志、性別議題友善的異性戀群體視為潛在消費者誕生的「彩虹經濟」實際上商機龐大且具發展前景，例如打造真正的「愛情產業鏈」從約會行程、婚禮現場到地方政府登記的一條龍服務，或是藉由地方政府的資源挹注結合變裝秀、觀光巴士等進行在地文化推廣，達成與之結合的新城市魅力，甚至在醫療、影視娛樂、體育、住宿、教育等生活領域方面，都能看見尚未被開發的藍海商機。