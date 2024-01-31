把握好天氣！吳德榮曝下波鋒面「這天」襲台 冷空氣影響春節連假
近日台灣天氣溫暖如春！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（31日）、明兩天都是白天溫暖、早晚涼的天氣，南部地區高溫甚至有可能飆到31度。下一波鋒面將在7日起逐漸南下，伴隨著降雨與冷空氣，將影響春節前後的天氣。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，根據觀測資料顯示，今晨東部海面有低雲，台灣海峽及中部有低雲或霧，東部海面有降水回波，東半部有零星降雨；馬祖有濃霧。截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在13至15度。
吳德榮根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬指出，今、明兩天為「高壓迴流」的型態，風向轉東南風，白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。今日各地區氣溫為北部14至27度，中部14至29度，南部13至31度，東部15至28度。
最新模式模擬顯示，2日有一小股東北風來襲，但對台灣影響輕微，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台氣溫微降，其他地區仍是偏暖穩定的天氣；3、4日北台灣氣溫逐日上升，各地再轉為晴朗穩定、溫暖如春的天氣，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。5、6日另有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫微降，其他地區仍是偏暖穩定的天氣。
吳德榮透露，最新模式模擬顯示，下一波鋒面7日起逐漸南下，降雨範圍將擴大至中部以北；鋒面後冷空氣亦將逐漸南下，明顯轉冷，並影響春節前後的天氣。至於冷空氣的等級為何，由於各國模式還不一致，且大多已超過其準確模擬的期限，因此不宜言之過早，應繼續觀察。