CNN：習近平向拜登保證　不會干預美國總統大選

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根據其中一名消息人士指出，是拜登提出了這個議題，並表示這項交流很簡短。
在上周末於泰國曼谷舉行的會議中，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)再次向中國外交部長王毅提出這個議題。這名消息人士說，如同習近平幾個月前對拜登提出的保證，王毅也對蘇利文提出了一樣的保證，那就是北京不會介入今年秋天舉行的美國大選。
知情人士說，中國可能干預或影響美國選舉，近幾個月在兩國的高層級會談中一再被提起。
這些討論表明，美中關係已經變得多麼令人擔憂，顯示出美國官員在2016年俄羅斯情報機構駭進民主黨全國委員會(Democratic National Committee)，並公開電子郵件來破壞總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)競選後，仍然對外國干預選舉保持警覺。
根據美國公開的情報報告，自那時以來，伊朗、古巴和中國特務一直積極試圖影響美國大選。儘管這些努力都沒有像2016年俄羅斯的行動那麼激進。
即使中國不干預2024年大選，北京的駭客仍然是一支強大的力量，他們在美國關鍵基礎設施中取得了立足點。幾個月來，美國國安官員公開警告，中國網路特務已侵入美國海事與交通部門的電腦網路，北京可能利用這些通道來破壞美國對中國一旦入侵台灣的任何軍事回應。
根據CNN在29日的報導，聯邦調查局(FBI)和司法部利用法院命令，試圖減輕中國駭客行動的影響，但威脅依然存在。
白宮國家安全會議(National Security Council)拒絕就拜登與習近平，以及蘇利文與王毅的會晤中，是否涉及選舉干預問題發表評論。CNN已聯繫中國外交部尋求置評。
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