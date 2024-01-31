胡釋安激吻馬尾妹！用餐摸臉互動超甜 帶回胡瓜上億豪宅過夜
28歲藝人胡釋安一出道就頂著胡瓜兒子的光環，還入圍第54屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎，演過《火神的眼淚》、《茶金》等夯劇。在綜藝方面，日前他離開和姊姊小禎主持的《食尚玩家-魚肉鄉民》目前正在沉潛休息。胡釋安工作休息感情卻沒閒著，近日他被拍到和一名馬尾妹在火鍋店激吻。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，日前胡釋安被爆出和圈外女友穩定交往中，近日他被拍到和女友以及友人到KID的火鍋店用餐，兩人互動親密，聊天到一半，女生用雙手摸著胡釋安的臉，接著熱戀中的小倆口直接在其他友人面前熱吻，親完之後馬尾妹還親暱地摸摸胡釋安的下巴、又捏捏鼻子，閃到不行。最後，兩人一起返回胡瓜買給兒子、位於信義區的上億豪宅過夜。
對於新歡曝光，胡釋安經紀人替他認愛：「感謝對安安（胡釋安）私生活及交友狀況的關心，安安與這位女孩認識已經有一段時間，最近往互有好感的階段邁進，年輕人正常交友也是一種豐富人生經驗，我們祝福與支持。」同時也順便替胡釋安澄清退出演藝圈的傳聞，「安安沒有退出電視圈啦！ 」
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