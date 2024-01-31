開心與黃色小鴨自拍！熊本市訪團搭輕軌見證高雄10年蛻變

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陳其邁專程陪同大西市長與田中議長訪團前往輕軌機廠，並由捷運公司工程師介紹輕軌通車的進程與效益。大西市長特別關心輕軌成圓的歷程及全線開通後的變化，訪團也實地了解輕軌轉乘捷運動線及民眾分流規劃，紛紛對輕軌體驗大表肯定，表示將汲取高雄經驗。
黃色小鴨暌違10年重回高雄港愛河灣再度掀起熱潮，大西市長此行亦特地到光榮碼頭參觀，由市府秘書長郭添貴、觀光局長高閔琳、行國處長張硯卿陪同，向訪賓講解10年來高雄蛻變，包括高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館等建設，而大港橋、駁二、棧貳庫等海港的美景與活動空間，也成為高雄市民的日常。訪團與高雄市民一起見證高雄10年來的進步，也紛紛帶上小鴨帽、開心地與黃色小鴨自拍合影留念。
而為因應台積電進駐熊本設廠，熊本也面臨許多城市治理挑戰，因此訪團於拜會高市府時特別就台積電進駐議題熱烈交換意見。大西市長表示，台積電熊本廠將於2月24日開幕，不僅帶動相關上下游供應鏈，許多台灣人士也入住熊本，熊本的民生、商業活動隨之發展，熊本政府提供各種完善措施，希望在熊本居住的台灣人都能得到令人滿意的照應。
而交通、環境保護及水資源也是熊本市當下面臨的課題，藉由本次考察，借鏡高雄的經驗，活用於熊本政策上。陳其邁回應，高雄與熊本都是兩國的重要高科技城市，台積電於高雄設廠，因應產業轉型及用水需求等，高雄市政府超前部署，透過地方與中央合作，已經打造半導體產業廊帶，也將周邊生活圈打造為宜居便利的環境。未來熊本和高雄應建立經濟上的戰略夥伴關係，透過產業經驗的互相支援與交流，創造雙贏效應。