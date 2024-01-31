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開心與黃色小鴨自拍！熊本市訪團搭輕軌見證高雄10年蛻變

▲高雄市長陳其邁陪同熊本市長大西一史訪團搭乘首度亮相的熊本熊專車，體驗高雄輕軌成圓。（圖／高雄市行國處提供）
▲高雄市長陳其邁陪同熊本市長大西一史訪團搭乘首度亮相的熊本熊專車，體驗高雄輕軌成圓。（圖／高雄市行國處提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市長陳其邁於昨（30）日歡迎友好城市熊本市大西一史市長率團到訪，並特地陪同熊本市府會訪團搭乘首度亮相的「熊本熊輕軌專車」體驗輕軌成圓最新路段。熊本市大西市長及熊本市議會田中敦朗議長等一行也至光榮碼頭造訪「2024高雄燈會冬日遊樂園」一探黃色小鴨風采，訪團成員開心自拍更大讚高雄充滿港灣城市的活力，也見證高雄10年來的蛻變。

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熊本市大西市長訪團此行訪高，主要參訪重點便是體驗2024年1月正式成圓全線通車的高雄輕軌，高雄市政府特別安排熊本市訪團搭乘首度亮相的「熊本熊專車」，這也是熊本縣首度購買高雄輕軌車廂廣告行銷熊本觀光。

▲熊本市長大西一史體驗黃色小鴨風潮，並與小鴨開心合影自拍。（圖／高雄市行國處提供）
▲熊本市長大西一史體驗黃色小鴨風潮，並與小鴨開心合影自拍。（圖／高雄市行國處提供）
陳其邁專程陪同大西市長與田中議長訪團前往輕軌機廠，並由捷運公司工程師介紹輕軌通車的進程與效益。大西市長特別關心輕軌成圓的歷程及全線開通後的變化，訪團也實地了解輕軌轉乘捷運動線及民眾分流規劃，紛紛對輕軌體驗大表肯定，表示將汲取高雄經驗。

黃色小鴨暌違10年重回高雄港愛河灣再度掀起熱潮，大西市長此行亦特地到光榮碼頭參觀，由市府秘書長郭添貴、觀光局長高閔琳、行國處長張硯卿陪同，向訪賓講解10年來高雄蛻變，包括高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館等建設，而大港橋、駁二、棧貳庫等海港的美景與活動空間，也成為高雄市民的日常。訪團與高雄市民一起見證高雄10年來的進步，也紛紛帶上小鴨帽、開心地與黃色小鴨自拍合影留念。

而為因應台積電進駐熊本設廠，熊本也面臨許多城市治理挑戰，因此訪團於拜會高市府時特別就台積電進駐議題熱烈交換意見。大西市長表示，台積電熊本廠將於2月24日開幕，不僅帶動相關上下游供應鏈，許多台灣人士也入住熊本，熊本的民生、商業活動隨之發展，熊本政府提供各種完善措施，希望在熊本居住的台灣人都能得到令人滿意的照應。

▲熊本市長大西一史一行拜會高雄市長陳其邁，就台積電設廠之城市發展等議題交換意見。（圖／高雄市行國處提供）
▲熊本市長大西一史一行拜會高雄市長陳其邁，就台積電設廠之城市發展等議題交換意見。（圖／高雄市行國處提供）
而交通、環境保護及水資源也是熊本市當下面臨的課題，藉由本次考察，借鏡高雄的經驗，活用於熊本政策上。陳其邁回應，高雄與熊本都是兩國的重要高科技城市，台積電於高雄設廠，因應產業轉型及用水需求等，高雄市政府超前部署，透過地方與中央合作，已經打造半導體產業廊帶，也將周邊生活圈打造為宜居便利的環境。未來熊本和高雄應建立經濟上的戰略夥伴關係，透過產業經驗的互相支援與交流，創造雙贏效應。

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