▲病人最常霧煞煞的主動脈疾病──沒症狀還是要治療？主動脈瘤不是腫瘤？主動脈支架手術是什麼？

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在主動脈疾病中，常見如主動脈剝離與主動脈瘤，兩者在發病前都未必會有症狀或徵兆，卻往往容易在發作時猝死，可說是體內不定時炸彈。
主動脈剝離是因為主動脈的內層破損，血液順著主動脈壁將其撕裂撐開而形成「假腔」，影響正常的血流供應甚至導致破裂而死亡，是造成急性死亡的元凶之一，發生時患者會感到非常劇烈的胸背疼痛，有高機率猝死。
至於主動脈瘤，並非民眾熟知的癌症腫瘤，它是因為主動脈長期承受血流衝擊退化，而在血管局部逐漸膨大，雖不會有症狀，但若大到一定程度就有破裂或剝離的風險，可能危及生命，很多患者是在健檢中不小心發現，建議須持續追蹤以避免因過大破裂而發生危險。
Q2：主動脈疾病要怎麼治療？什麼狀況下需要置放支架或進行開刀？
主動脈疾病的治療會根據病灶位置採取不同的治療策略，包括藥物控制、標準外科手術及置放主動脈支架等。
主動脈剝離可簡單區分為Type A、Type B兩型，Type A型死亡率高，必須採取標準外科手術；若不開刀、死亡率為9成，開刀後則可降至10-20%左右，是屬於救命的手術。至於Type B型可先以藥物控制，若藥物無法控制時會建議置放主動脈支架，但當支架也無法完全改善時，仍建議進行外科手術。
至於主動脈瘤，主要是採取預防性治療，若瘤很小可持續追蹤並控制血壓，一旦長到超過5公分就應積極介入治療。如果瘤長在升主動脈，由於位在心臟出口處，須採取傳統開胸外科手術；但若在降主動脈或腹主動脈位置，則大多可採取置放主動脈支架。
標準外科手術與置放主動脈支架手術各有其適應症，醫師會依照病灶位置來決定手術的方式，如果兩種方式都可進行，通常會優先使用主動脈支架，萬一支架無法解決時，開刀是最後一線的治療方式。建議要選擇有豐富經驗、治療團隊完整，且不受限於一種治療的醫療團隊予以專業評估，才是達到最有利的治療效果。
Q3：什麼是置放主動脈支架手術？是如何進行的？
主動脈支架手術屬於微創手術，藉由先進影像系統導引，精準的將支架置放於主動脈病灶處，建立新的血管通道，將血液和病變的主動脈隔絕，以避免破裂。大多數主動脈疾病都可以透過置放主動脈支架得到良好的治療；而依據不同狀況也可採取複合式手術，如進行胸主動脈支架時，合併周邊繞道手術輔助治療，以重建重要血管。
主動脈支架手術是近年來發展成熟且普遍運用於主動脈疾病的術式，傷口小、併發症少、失血也少，3-5天內可出院並回復正常生活，也是目前大型醫學中心臨床上普遍使用的治療方式。
Q4：聽說除了治療一般主動脈疾病，主動脈支架還有其他應用？
若有因外傷受創傷如高速撞擊的車禍，令主動脈被撞破時，目前治療的主流也是以主動脈支架方式進行。此外，在食道癌晚期病患上，由於食道與主動脈距離相當近，其腫瘤細胞恐會侵犯到主動脈造成主動脈破裂導致出血，因此全民健保於2022年7月已通過若食道癌侵犯到胸主動脈，可進行主動脈支架的預防性置放，以預防主動脈破裂出血。其他如感染性主動脈瘤也可以使用支架治療，只是臨床上較為少見。
Q5：置放主動脈支架，可能會遇到哪些自費醫材選項？
目前全民健保已有給付主動脈支架，可能需要高額自費的部分為：腹主動脈瘤因為置放端比較短，怕會無法卡住，或者若擔心日後有擴大情況造成支架移位；以及若病患解剖位置不好，不適合開刀時，可選擇以「血管內固定錨釘」將支架鎖緊固定在主動脈地血管壁上，可降低滲漏及移位風險。
此外，置放主動脈支架的成敗在於是否能精準定位，因此會搭配先進的影像定位系統予以輔助，也較能精準執行放置支架，病患也可自費選擇。至於若採行傳統主動脈支架手術，會有鼠蹊部切開的傷口，該部位因為有淋巴滲液，易感染難照顧，若要完全無傷口，也可選擇完全無傷口的自費血管縫合釘。
Q6：主動脈疾病治療後，復發機率高嗎？要怎麼預防復發？
標準外科手術是採取將主動脈切除並置換，屬於一勞永逸但較侵襲性的方式。而置放主動脈支架則是讓血液不要跑進主動脈瘤，及Type B型剝離，讓血液導流到真腔，所以當支架移位或有滲漏時，確實可能會再次復發。
要預防復發，必須定期（約三個月至一年，視狀況而定）以電腦斷層進行追蹤。若有移位或滲漏時，則需進行第二次支架手術，甚至可能將採取標準外科手術。
至於高危險族群的預防方式，首先以控制血壓為基礎；如果已經確認有主動脈瘤，必須定期做影像追蹤，及早介入治療。若已知有Type B型主動脈剝離，切忌負重與重訓，以防瞬間用力會讓剝離惡化造成危險，更要積極控制血壓。
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