獨居婦心疾不適　員警代駕護送返家

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臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員鄭裕憲、廖子陽日前晚間10點半巡邏時，獲報東區建成路與大智路的超商有婦人需要協助，員警到場只見一名婦人鋪著報紙蜷縮坐在超商騎樓下，這名71歲的吳姓婦人向員警表示，她因身體不適到臺中醫院就醫，因家中無人可以照顧自己，她婉拒住院，打完點滴後便自行回家，沒想到出來時天色已黑，明明白天都認得的路，越開越不知自己身在何處，她不會使用車用導航，也不知道繞了多久，實在是開到胸悶無力，只好找了間看起來熱鬧的超商，停在超商前隨地坐著休息。因為擔心弄髒衣物，鋪在身下的報紙卻每每招來路過民眾異樣的眼光，讓她越發感到無助，最後才硬著頭皮向超商店員討救兵。
吳姓婦人有心臟宿疾，雖然胸悶無力，卻堅持不肯再度就醫，員警苦勸無效，只好順著婦人的意思協助其返回位於西區的住家，儘管婦人稱還能自行開車，員警仍擔心路途中有個萬一，請婦人坐上副駕，由員警開著她的車載著她安全返家，下車後也再三叮嚀吳姓婦人返家後務必馬上服藥，若身體有異狀就要趕快就醫，員警暖心的關懷與協助，都讓婦人十分感動頻頻道謝。
在氣溫急凍的日子裡，專家示警有心臟病史的民眾要留意身體警訊，在任何時間都要隨身帶健保卡與緊急用藥，以備不時之需，而「民眾安心」是加強重要節日安全維護工作的工作主軸之一，尤其春節期間民眾若遇有困難，員警在能夠協助的範圍內定會全力以赴。警方也呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。