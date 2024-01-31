▲乳癌治療、美觀只能二選一？　個人化微創整形增添自信

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微創切除良性腫瘤 提高診斷正確率奇美醫院一般及消化系外科主治醫師林佩怡說明，針對良性傾向、但有疑慮的腫瘤與鈣化點，有時候醫師會建議手術切除，藉此取得足量檢體送病理化驗，增加診斷正確率，也避免日後癌化風險。傳統的手術方式，會直接在腫瘤正上方，劃一道約4公分的切口來取出腫瘤，手術不困難卻常留下明顯的疤痕。
而微創手術利用真空輔助抽吸裝置，可用較小約0.3公分的傷口，在超音波定位下，一次切除多顆腫瘤，除了疤痕不明顯，也因為減少了對周圍組織的傷害，而能降低疼痛、感染與乳房的變形。
乳癌手術，整形式保留是什麼？林佩怡說明，手術切除是治療局部腫瘤最重要的方式，隨著醫療進步研究發現，乳房保留手術(部份切除)合併放射線治療，治療效果與全乳房切除並無差別，如何選擇依腫瘤特性而異。
接受全乳房切除，可考慮選擇內視鏡微創手術，合併立即重建，放入矽膠義乳或皮瓣，達到隱藏疤痕與對稱美觀的效果。至於保留手術，傳統開刀方式會在腫瘤上方直接劃刀移除腫瘤，除了疤痕明顯，腫瘤較大時也容易產生凹陷與變形。而內視鏡微創合併整形式手術，則會根據病人不同的乳房狀況，設計不同的切口，如此可以更有效的移轉剩餘乳線與周邊組織來填補空洞。經過設計的手術除了可以藏疤，也較能讓乳房維持自然外觀，甚至可以同時處理乳暈過大或下垂等問題。
早期乳癌不可怕 積極治療預後佳林佩怡提醒所有女生，成年後應定期接受乳房健檢，及早發現是提高乳癌治療成功率的關鍵。隨著醫學的進步，不僅在藥物治療方面取得進展，微創與整形式的手術方式也為乳房疾病的治療帶來更多元的選擇，讓我們在戰勝疾病的同時能夠減少遺憾，更自信地迎向未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60718
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