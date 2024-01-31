朴敏英《和我老公結婚吧》大反擊！辦公室狂搧渣男巴掌 大快人心
韓劇《和我的老公結婚吧》改編自同名漫畫，因重生復仇的狗血劇情，近期備受關注，該劇由「男神收割機」朴敏英主演，她在劇中飾演被老公、閨密謀害背叛的可憐女主角，意外獲得重生機會後，決心復仇的故事。同劇演員包括飾演男主角的羅人友、渣男老公李伊庚，以及「最美毒閨密」宋昰昀。
記者張芸婷／綜合報導
《和我的老公結婚吧》昨（30）日播出第10集，女主姜智媛（朴敏英 飾）向男友朴敏煥（李伊庚 飾）攤牌，在公司上演撕破臉、對峙的場面，兩人一見面就是連續三個巴掌問候，她還將證據「紅內褲」拿出，直接放在男生頭上。灑狗血的劇情一播出，馬上引發觀眾的熱烈討論。
《和我的老公結婚吧》劇情前半段，幾乎都在講述女主「姜智媛」重生前，如何被老公及閨密外遇背叛、聯手謀殺的超悲慘人生。近日播出的第十集中，來到故事最高潮，女主重生後不僅與閨密宣戰，也向渣男老公悔婚，兩人在辦公室攤牌，公開男方劈腿秘密，被女主甩巴掌的場面，簡直大快人心，引來網友紛紛在官網留言，歪樓說道：「實在太爽了」、「在那間公司上班的話，感覺會特別有精神」、「我也想在那間公司上班！」。
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