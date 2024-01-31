楊紫瓊首次婚姻失敗主因曝！無法為富商生孩子：至今還是很難過
楊紫瓊去年好運不斷，除了獲得奧斯卡影后，也和愛情長跑近20年的前法拉利總裁男友尚陶德（Jean Todt）結婚，豪華婚禮令人稱羨，不過，其實她在1988年曾與香港富商潘迪生結婚，當了豪門貴婦4年後，還是決定離婚，她近日坦承分開的主因是對方希望有一個大家庭，需要兒子繼承事業，但她遲遲無法懷孕，不想耽誤彼此未來分開，如今仍是好朋友，但未能當上媽媽一直是她心中的遺憾。
記者江芷稜／綜合報導
楊紫瓊近日受訪，聊到自己的婚姻狀況，談到亞洲社會裡的既定印象，20幾歲的女性就被寄望結婚生子，嫁個好男人、找到好歸宿，媽媽對她有同樣的期望，但這樣會讓自己失去自由、獨立性，總是依賴他人，向別人索取需求，人生會受困在這樣的生活模式裡。
被問到第一段婚姻，楊紫瓊大方回應，潘迪生是集團老闆，他的努力是為了一個商業帝國，需要組織一個大家庭，有一代傳承他的事業，不只是一個兒子而已，而是兩個兒子，甚至三個更好，但她努力了很久仍未懷孕，無可奈何之下，寧願選擇離婚，她與潘迪生好聚好散，至今仍是好友，這點讓她感到欣慰。
楊紫瓊說，「現在看來，我這麼做很明智，能夠離開，而不是假裝一切都會變好，是的，我們彼此相愛，但留下來不會更好，因為我們對彼此都有期望，這是一件很艱難的事情，我想這就是我們至今還是好友的原因」。
她沒能當上媽媽，內心也相當難過，楊紫瓊認為能擁有自己的孩子，是世界上最快樂的事情之一，嘗試過了很多努力，「我們做了一切的事情，不幸的是自己的身體無法承受」，這是他們分開的主因，但她慶幸沒有耗了10幾年才決定離婚，浪費彼此太多青春。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道