龍千玉穩交男友20年！無預警爆「5月停工一個月」 戀情進度曝光
龍千玉今（31）日領軍「仙女團」師妹謝金晶、向蕙玲、蕭玉芬逛春聯大街迎新年，龍千玉受訪時提到今年工作行程忙碌，不過預計會在今年5月停工一個月，去加拿大見兒子休息兼度假。龍千玉與男友穩定交往20年，提到與男友感情進展，直呼：「那張簽字不重要啦！」
記者吳雨婕／台北報導
龍千玉提到，今年過年短暫休息就開工，「大年初二就開工，對我來說是很好的彩頭，我之後還要去大陸表演。」預計一路忙到5月，之後會在加拿大一個月，與兒子相見，「機票都買好了，去那邊休息、度假。」說到兒子，龍千玉表示今天也剛好是兒子的生日，「他傳訊息跟我說『媽媽，我今天生日』，但沒有下文，我只有跟他說聲生日快樂。」她也透露，自己不會過度關心兒子的生活，所以不會過問兒子感情的事情，一切兒子開心就好。
龍千玉去年認愛有穩定交往的男友，被問到過年會不會與男朋友見面，她笑回：「老樣子啦，男朋友像家人，平常也都會碰面，現在宣傳期比較忙。」談到感情進展，龍千玉害羞表示：「那張簽字不重要啦！」隨即把話題帶到過年的開運方法，她分享壓歲錢都要放在枕頭下，要放到元宵過後，有傳承的意思；另外一個則是龍千玉會把50元放在家裡各個角落，過一年再換上新的硬幣。
媒體追問龍千玉，男友會不會包紅包，龍千玉一臉恍然大悟地說：「你們這樣說，我要記得讓他包紅包，如果他要包，至少要包6位數。」也提到，今年至少要包幾十萬的紅包出去。此外，龍千玉日前與曹西平、蔡秋鳳聚餐，曹西平因此在臉書發文提到：「蔡秋鳳、龍千玉歌壇代表作歌曲太多太多了，從來沒有得過金曲獎？早就是歌后級的人物，看看金曲獎得獎的這些歌王歌后，紅過哪ㄧ首歌曲？」龍千玉聽聞，謙虛回應：「努力、努力很重要。
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