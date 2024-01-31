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法農民怒火延燒！工會宣稱將「無限期包圍巴黎」　新總理承諾改善

▲法國農民抗議政府採取的措施導致農業人口收入大減，並造成近幾年來農民自殺人數攀升。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國農民抗議政府採取的措施導致農業人口收入大減，並造成近幾年來農民自殺人數攀升。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

法國農民的怒火持續延燒，儘管今年一月才剛上任的新總理艾塔爾（Gabriel Attal）已經宣佈數個讓步方案，但這些措施被認為無助於減輕農民們的財務和行政壓力，法國最大農業組織「全國農民工會聯合會」29日下午宣布開始無限期包圍首都巴黎，要求政府取消一系列損害農人生計的所謂「綠色法規」。

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法國兩個主要農業工會法國農民聯合會（FNSEA）和青年農業工會（Jeunes Agriulteurs）表示，成員們已經準備好帶著拖拉機和其它農業設備趕赴巴黎，打算模仿中世紀時的「圍困巴黎」，對所有主要聯外道路進行無限期封鎖，但強調不會發生流血事件，直到得到滿意的答覆為止。

這起示威活動自26日開始，農民們要求政府改善農產品價格、設法提高農業收入以及減少官方行政繁瑣程序，他們擔憂自己的產品並沒有得到公平價格的競爭力，相較起超市買進更便宜的進口產品，政府幾乎沒有任何保護措施來保障法國農民的權益。

此外，政府設定的低燃料排放目標、低養老金和複雜的環境法規也給讓農民感到擔憂。根據法國的環境法，義大利等歐洲鄰國有權使用的農產品，法國農民卻被禁止使用，法國農民還必須將部分土地休耕。

儘管理論上來看這確實能使地力恢復、破壞害蟲的生命週期，但對為了生計苦苦掙扎的農民來說，閒置土地只是增加營運整個農場的困境，而壓垮農民們的最後一根稻草，則是法國政府打算逐步取消對農業設備柴油的稅收減免，在已經有許多農民因為慘淡生計而輕生後，這些政府措施引發了過去兩週持續升級的抗議活動。

極右派的國民聯盟領導人瑪琳勒朋（Marine Le Pen）質疑，「多年來我們一直都說『總理要解救農民，太棒了！』，但為何已經執政7年卻還沒這麼做，為何每天都要看著農民自殺？」

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）已動員1.5萬多名警察和憲兵參與維持秩序，防止農民入侵巴黎，同時也表示對農民的抗議表達「理解」但已經下令保護巴黎機場，並稱通往巴黎的八條高速公路很可能都將被封鎖，警告汽車與卡車司機，預計未來數週高速公路將出現封鎖。

法國新任總理阿塔爾則在訪問南部農場時承諾，未來幾週內會做出其它決定，以解決農民的擔憂，同時也宣布法國將不會簽署讓農民們擔憂全國引進更便宜的拉丁美洲農畜產品的「南方共同市場自由貿易協議」。

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