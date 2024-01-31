名家論壇》膝關節／《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》看了古怪又溫馨！

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一：又殘酷又血腥卻感人？
對，這大概是這套作品的原生DNA，就是展露作者水木茂童年時因為家中幫傭奶奶對他說了許多鄉野傳奇，使他孩童時期奠定的妖怪想像力，後來得以在60年代創作出膾炙人口的《鬼太郎》作品。本次電影版有許多古怪獵奇的妖怪情節，鬼太郎的父親為了尋找失蹤太太，另一位則是水木，要到哭倉村為龍賀家族的領袖「時貞」死亡哀悼，其實是為了拿到該家族的特殊藥物，進而可以拿到獨家量產權利。
鬼太郎父親與水木兩男之間的情節錯綜複雜，沒料到的就是片尾畫面居然超級感人。 就是演職員表結束後，最後的最後，所以請大家要待到戲院清潔燈亮起喔！
二：畫面美不勝收
喜歡看暗黑畫風的觀眾，一定會被這次動畫組燒肝燒腦的傑出細膩筆觸所感動。每一格畫面，都能見出動畫組如何把昭和時期的復古時代氛圍，變成你看到的還原時代與奇幻驚悚並存的美感。大銀幕看絕對震撼力十足，如果你喜歡富江故事那樣畫面，我覺得你應該也很中意本片美術。
三：川井憲次寫的配樂
押井守的《GHOST IN THE SHELL/攻殼機動隊》《攻殼機動隊2 INNOCENCE》與《葉問》系列，應該是影迷很熟悉的旋律。但對於經歷過《七夜怪談》那個年代驚悚感的人，大概很難忘記川井憲次如何堆砌心靈恐懼感，那種一層又一層的無力吞蝕音樂，這次在本片也有類似旋律，如果你還是無法想像我在唬爛三小，反正就是氣氛很到位啦！
四：《名偵探柯南》的懸疑推理，搭配《鬼滅之刃》的熱血動作！
雖然我一開始不太懂片商這樣的文案註解，看完片之後就發現好像真的是這麼一回事。但由於類型實在很特別，我建議觀眾還是親自大銀幕體驗才能理解為何片商這樣說。否則就不會在日本居然能夠連續數週票房不減反增，以驚人走勢節節上揚，突破百萬觀賞人次！
五：到底那顆眼球怎麼來的？
就是看到最後才會知道啦！原來鬼太郎的出生這麼感人？實在古怪又溫馨。