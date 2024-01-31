吳宗憲被問誰主持節目最難笑！選「這大咖」親揭原因：他形象好
綜藝天王吳宗憲近日登上網路節目《賀瓏夜夜秀》，效果十足，在〈酸民百萬富翁〉單元接受犀利問答時，其中一題「某某主持節目就是這樣啊，我國中康樂股長都比他有趣」，許多觀眾認為，他會選曾被他酸的曾國城，最後他卻選了哈林，並透露原因，剛好就是正確答案。
記者薛羽彤／綜合報導
《賀瓏夜夜秀》昨（30）日再釋出吳宗憲登上〈酸民百萬富翁〉單元的影片，吳宗憲接受犀利問答，其中一題題目為「某某主持節目就是這樣啊，我國中康樂股長都比他有趣」，選項有豬哥亮、胡瓜、曾國城、哈林（庾澄慶）。吳宗憲先是反問現場觀眾「《綜藝玩很大》與《一字千金》哪個比較好看？」一旁的賀瓏毫不猶豫回答《綜藝玩很大》，吳宗憲表示，節目好壞與否是一回事，創新也很重要。
正當眾人以為他會選曾國城時，吳宗憲分析了一下「一定講哈林，我從酸民的角度看，哈林形象好」，成功選到正解。這道題目源自於，2015年PTT版上出現「哈林知道自己很難笑嗎」為題，批評他第26屆金曲獎主持節奏掌控很差，「硬要塞一堆哏，弄得大家很尷尬」，引起網友熱議，「他很明顯是在搞笑又不好笑」、「可是他是想搞笑，然後反而把場子弄得更冷」、「這種實況的大場子不適合哈林吧，比較適合憲哥或瓜哥」、「以後可以不要再找他了嗎」。
而吳宗憲與曾國城的恩怨起源於，去年第58屆金鐘獎上，曾國城以《一字千金》奪下「益智及實境節目主持人獎」，打敗呼聲高的節目《綜藝玩很大》主持人吳宗憲、KID、謝坤達，事後吳宗憲受訪時調侃，「我就從來沒做過那麼輕鬆的節目《一字千金》」，曾國城也隔空回應「跟他們比的確輕鬆，不同節目有什麼好比的」，也不認同「益智」與「實境」節目放在同個項目評比。
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