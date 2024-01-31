名家論壇》邱師儀／美國從什麼時候開始縱容中國？

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同理，從古至今美國對中國就不甚瞭解。因為不了解所產生的誤解，有可能產生朦朧美，但也可能在接觸之後產生認知落差而由愛轉為猜忌。但至少到目前為止，除了川普總統的誑語之外，美國歷任總統對於中國的情感並不到將其視為是「邪惡軸心」，就是那種看伊朗、看北韓、看伊拉克的那種邪惡軸心。
近代華府菁英最愛中國，莫過於蔣介石與蔣宋美齡時期的1931年到1949年，蔣介石為了討好美國，甚至還在中年大叔的44歲時改信基督教。當時美國政壇相信如果蔣介石都能夠拋棄數十年的異邦信仰而改信文明世界的基督教，那表示中國的未來指日可待。更不用說蔣宋美齡在美國國會演講時，還提到「我講你們的英語，還帶著你們南方的腔，回到美國，我感覺回到家鄉」。不要說國民黨，其實連中共頭子毛澤東與周恩來都曾說過，雖然中共是社會主義起家，但其實他們相信只要跟隨著美國的腳步，民主在中國發芽可以期待。獨裁者習近平怎麼會忘了中共老祖宗當年對中國未來的期許？
即使明知不可為，華府菁英的對中政策一直就是想要改變中國，而且是讓中國變成美國想要的樣子。1944年到1973年由美國一手擘劃的布列敦森林體系，所信奉的新自由主義，就要是把中國拉進來，希望中國人過資本主義的生活，學習跟列強作生意，最後甚至寄望讓市場經濟改變中共的威權體制。1960年代，美國的新左學者與學生對於毛澤東之痴迷，不但認為毛澤東的形象可以象徵東歐脫離蘇聯統治，更將左派思想連結到毛澤東帶領農民擺脫地主剝削，彷彿就是美國勞工可以怎樣站起來，掙脫托拉斯的欺壓。當時的學術界也盈滿了新左的反戰思想。說這些新左學者防止美國政壇過度的反共論述，無形之中卻鼓勵了世界上多少披著共產主義外皮卻十足是個威權政體的結果，這樣的說法不是完全沒有道理的。新左對於中共看走眼，最早是在韓戰與越戰後期，然後是在1989年的六四天安門事件。
平心而論，美國人日子過的實在太安逸了，這有其偏安於美洲大陸又沒有鄰近強敵環伺等得天獨厚的背景條件所致。但這樣生長背景下的華府菁英所制定出來的外交政策，常常不是無關痛癢，就是不知人間疾苦。然而，2016年以來由川普風潮帶給美國的撕裂與極化，的確也讓美國人吃足了苦頭。走出溫室的華府菁英包括拜登本人，所學到的第一課與必須面對的首要任務，就是認清中共無法馴化的本質。外傳習近平可能罹患胰腺癌，這種所謂的癌王只要中標，死亡率高達98%，就算手術切除腫瘤，由於預後不佳，五年內的存活率也不到20%。到底是腫瘤先奪走習近平，還是美國先奪走習近平？時間會證明一切。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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