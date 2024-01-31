溫翠蘋傳遭家暴！聚餐酒醉雙方起口角　被丈夫踹腹部數次痛得大哭

名家論壇》邱師儀／美國從什麼時候開始縱容中國？

▲美中關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文／邱師儀

近代美國很常在一開始對於殘暴政權視而不見，甚至養虎遺患，到了後面再來後悔。不管支持獨裁者還是縱容各地共產黨，甚且也曾豢養殘殺百姓的恐怖份子。美國這一連串笨拙的外交政策，始作庸者非尼克森與國安顧問季辛吉莫屬，在季辛吉策畫之下，美國資助赤柬波布殺害回教徒、僧侶與少數族群達兩百萬。中情局也曾在1980年代資助恐怖份子在阿富汗境內突襲蘇聯。蓋達頭子賓拉登在德州學開過飛機，持有美國聯邦航空署核發的飛行執照，可以在美國境內任何地方合法飛行；而美國「咬老鼠咬布袋」，蓋達組織到最後竟策動911恐怖事件炸毀紐約雙塔。卡特總統時期也資助伊拉克對抗伊朗，把伊拉克海珊養大了之後屠殺庫德族人七到十萬，小布希到最後也不得不對伊拉克發動地面攻擊斬草除根。

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從歐巴馬總統以來，對於強勢的習近平與中共百般容忍，到底是為什麼？筆者在美國擔任兼任講師時，曾問班上的白人大學生，為什麼美國最後選擇在長崎與廣島放原子彈，而不是在希特勒德國丟原子彈？這其實是2000年初期911恐攻之後，美國媒體有時候會問的問題。結果我從學生口中得到的原因是，有可能是因為亞洲人對於白人政治菁英來說比較神秘，所以當珍珠港被襲擊後，美國報復的手段就可能不成比例。所以，這當中還是有點種族因素在裡面。

同理，從古至今美國對中國就不甚瞭解。因為不了解所產生的誤解，有可能產生朦朧美，但也可能在接觸之後產生認知落差而由愛轉為猜忌。但至少到目前為止，除了川普總統的誑語之外，美國歷任總統對於中國的情感並不到將其視為是「邪惡軸心」，就是那種看伊朗、看北韓、看伊拉克的那種邪惡軸心。

近代華府菁英最愛中國，莫過於蔣介石與蔣宋美齡時期的1931年到1949年，蔣介石為了討好美國，甚至還在中年大叔的44歲時改信基督教。當時美國政壇相信如果蔣介石都能夠拋棄數十年的異邦信仰而改信文明世界的基督教，那表示中國的未來指日可待。更不用說蔣宋美齡在美國國會演講時，還提到「我講你們的英語，還帶著你們南方的腔，回到美國，我感覺回到家鄉」。不要說國民黨，其實連中共頭子毛澤東與周恩來都曾說過，雖然中共是社會主義起家，但其實他們相信只要跟隨著美國的腳步，民主在中國發芽可以期待。獨裁者習近平怎麼會忘了中共老祖宗當年對中國未來的期許？

即使明知不可為，華府菁英的對中政策一直就是想要改變中國，而且是讓中國變成美國想要的樣子。1944年到1973年由美國一手擘劃的布列敦森林體系，所信奉的新自由主義，就要是把中國拉進來，希望中國人過資本主義的生活，學習跟列強作生意，最後甚至寄望讓市場經濟改變中共的威權體制。1960年代，美國的新左學者與學生對於毛澤東之痴迷，不但認為毛澤東的形象可以象徵東歐脫離蘇聯統治，更將左派思想連結到毛澤東帶領農民擺脫地主剝削，彷彿就是美國勞工可以怎樣站起來，掙脫托拉斯的欺壓。當時的學術界也盈滿了新左的反戰思想。說這些新左學者防止美國政壇過度的反共論述，無形之中卻鼓勵了世界上多少披著共產主義外皮卻十足是個威權政體的結果，這樣的說法不是完全沒有道理的。新左對於中共看走眼，最早是在韓戰與越戰後期，然後是在1989年的六四天安門事件。

平心而論，美國人日子過的實在太安逸了，這有其偏安於美洲大陸又沒有鄰近強敵環伺等得天獨厚的背景條件所致。但這樣生長背景下的華府菁英所制定出來的外交政策，常常不是無關痛癢，就是不知人間疾苦。然而，2016年以來由川普風潮帶給美國的撕裂與極化，的確也讓美國人吃足了苦頭。走出溫室的華府菁英包括拜登本人，所學到的第一課與必須面對的首要任務，就是認清中共無法馴化的本質。外傳習近平可能罹患胰腺癌，這種所謂的癌王只要中標，死亡率高達98%，就算手術切除腫瘤，由於預後不佳，五年內的存活率也不到20%。到底是腫瘤先奪走習近平，還是美國先奪走習近平？時間會證明一切。


●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授

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