▲動不動就扭傷怎麼辦？　跟體重竟然有關係

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選擇一雙合適的鞋子鞋子是介於腳底板與地面之間的保護，有緩衝下半身與地面之間的作用，一雙合適的鞋子則能提供腳部的穩固性與貼地性。書田泌尿科眼科診所復健科主任醫師潘筱萍表示，曾經受過傷的人，在復原期更應該挑雙適合的鞋，避免可能晃來晃去的高跟鞋、涼鞋等，運動球鞋最好，｢尤其是藍球鞋，因為是特別針對保護腳踝而設計，可以增加走路的平穩度。｣她特別提醒，有習慣性腳踝變形、或者是扁平足的人，都必須特別注意鞋子的選擇。
激烈運動前，務必要做好暖身扭傷最容易發生在運動時，因此在做激烈運動前，務必要做好暖身，且一旦不幸受傷，也不要忍痛繼續，先把傷痛處理好才能減少傷害。潘筱萍表示，即使扭傷後感覺不痛了，再繼續運動前，也要先做包括拉筋、本體感覺訓練、肌力訓練等復健運動，讓足踝附近的關節活動力與肌力更有利，才能自我控制並阻擋再次的傷害。
潘筱萍建議在扭傷過後2-4周過後，可視情況多做熱水足浴，並開始進行局部的腳踝關節柔軟活動，再慢慢增加活動度，做些可承重性的腳踝運動，例如以毛巾輕拉足部；再到承重的狀況下，做一些局部性的肌肉加強運動、平衡運動等。
體重不要過重再者，體重也是造成扭傷嚴重度的關鍵因素，足踝是支撐人體體重的重要部位，體重若重，腳踝要承受的重量相對也大，如果再加上不慎跌倒或運動傷害，扭傷的情況也會比一般人嚴重，因此，潘筱萍認為，要預防扭傷的另一個重點，就是體重不要過重。
最後，如果腳踝曾經扭傷過，要預防再度扭傷，也可以使用輔具，如貼紮或是穿著護具來保護踝關節；同時，運動時也要多注意路面的坑洞與小石頭，以避免再度扭傷。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60739
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