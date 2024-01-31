S.H.E遭爆閨密情變！田馥甄不忍了 鬆口揭失和內情
田馥甄擔任知名手錶品牌代言人，今（31）日出席活動，先前傳出S.H.E感情生變，田馥甄受訪時澄清，3人感情已經超過20年，「一路走來沒有什麼能阻擋我們，只會讓我們更堅定。」讓不合傳聞不攻自破。
記者吳雨婕／台北報導
田馥甄談到與Selina與Ella的姐妹情誼，完全沒有因為爆料受影響，「看到的時候當一則八卦看掉，我平常不太會看這類新聞，有人傳給我，我就看了一下，我們（S.H.E）之間不太會聊這個，只會關心工作身體，或者累不累。」田馥甄直言，與姐妹們經歷20年的感情，一起分擔喜怒哀樂，無論是外界的揣測或者耳語，都不會影響3人的交情。
田馥甄提到，跟Selina與Ella前幾個禮拜才剛相聚，一起看Selina的孩子小腰果，「我有抱他，他滿開心的，我看到Selina的表情，覺得這就是幸福，那個笑容好真實喔，很暖。」Selina先前表示想要再懷一胎，田馥甄笑說自己也是敲邊鼓的人之一，「我鼓勵她，趁身體狀態還OK，趁勝追擊呀！」
至於田馥甄去年剛結束演唱會，談到今年是否有機會啟動新系列巡演，以及會不會想在台北大巨蛋開唱，田馥甄回應：「可以跳出框架也不錯，不知道演出規格有沒有那麼大，可能要考量我的歌曲型態，我的歌曲屬於安靜一點的，不是很熱鬧很重節奏，怕場地太大會不會分散感受。我不是為了挑戰場地，適合的話才做，不適合不勉強。」
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