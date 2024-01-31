不滿觀光客為患！美術館長稱佛羅倫斯「像妓女」　不當比喻挨轟

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霍伯格還抱怨佛羅倫斯缺乏民眾日常所需的商店，而是充斥擺滿紀念品的店家，表示「佛羅倫斯非常美麗，我希望它能回歸到公民身邊，而不是被旅遊業壓垮。」
據當地媒體稱，霍伯格認為「已經太遲了」，並警告如果不對觀光客採取「絕對」人數限制，「我看就沒希望了」。
儘管霍伯格此番言論是鑑於過度的開放旅遊，讓佛羅倫斯的旅遊品質直線下降，但用「妓女」一詞來形容佛羅倫斯，仍引起不少當地民眾與政界人士感到不滿。
義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評妓女論對佛羅倫斯和全義大利來說「嚴重且冒犯」，更威脅將根據現行法律「衡量所有因應舉措」並採取行動；佛羅倫斯副市長貝第尼（Alessia Bettini）也表達批評意見，直言如果城市是妓女，「那佛羅倫斯人是妓女的小孩，遊客是嫖客嗎？」
在引發眾怒後，霍伯格也出面解釋，稱自己非常喜歡佛羅倫斯，也無意冒犯這座城市與當地居民，「我很抱歉我用錯詞彙，我想說的是，佛羅倫斯必為代表所有義大利城市去發覺觀光的影響。」
霍伯格是最近一位對城市過度旅遊表達擔憂的官員，但這次事件讓她的適任性再度受到挑戰。先前曾有「學院美術館館長應由義大利人擔任」的呼籲聲浪，認為德國籍的霍伯格不適合管理義大利的歷史文物。