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不滿觀光客為患！美術館長稱佛羅倫斯「像妓女」　不當比喻挨轟

▲學院美術館館長霍伯格因將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，因而引起爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲學院美術館館長霍伯格因將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，因而引起爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

義大利佛羅倫斯素有藝術之都稱號，也因此每年都有絡繹不絕的旅客前來觀光，過度旅遊也為當地帶來問題。不過近來當地美術館館長卻表示，大眾旅遊已讓佛羅倫斯淪為「妓女」，雖然是想要藉此表達對當地過度旅遊的擔憂，但這番措辭引發民眾及各界人士的批評，失言館長後續也出面道歉。

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綜合媒體報導，「學院美術館」（Galleria dell’Accademia）收藏有十六世紀米開朗基羅傑作《大衛像》，每年都吸引不少遊客慕名前往。沒想到在2015年接任學院美術館館長的霍伯格（Cecilie Hollberg），29日在一場活動中受訪時表示，「一旦城市變成妓女，要再變回處女就很難了」。

霍伯格還抱怨佛羅倫斯缺乏民眾日常所需的商店，而是充斥擺滿紀念品的店家，表示「佛羅倫斯非常美麗，我希望它能回歸到公民身邊，而不是被旅遊業壓垮。」

據當地媒體稱，霍伯格認為「已經太遲了」，並警告如果不對觀光客採取「絕對」人數限制，「我看就沒希望了」。

儘管霍伯格此番言論是鑑於過度的開放旅遊，讓佛羅倫斯的旅遊品質直線下降，但用「妓女」一詞來形容佛羅倫斯，仍引起不少當地民眾與政界人士感到不滿。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評妓女論對佛羅倫斯和全義大利來說「嚴重且冒犯」，更威脅將根據現行法律「衡量所有因應舉措」並採取行動；佛羅倫斯副市長貝第尼（Alessia Bettini）也表達批評意見，直言如果城市是妓女，「那佛羅倫斯人是妓女的小孩，遊客是嫖客嗎？」

在引發眾怒後，霍伯格也出面解釋，稱自己非常喜歡佛羅倫斯，也無意冒犯這座城市與當地居民，「我很抱歉我用錯詞彙，我想說的是，佛羅倫斯必為代表所有義大利城市去發覺觀光的影響。」

霍伯格是最近一位對城市過度旅遊表達擔憂的官員，但這次事件讓她的適任性再度受到挑戰。先前曾有「學院美術館館長應由義大利人擔任」的呼籲聲浪，認為德國籍的霍伯格不適合管理義大利的歷史文物。

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