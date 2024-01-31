不用等iPhone 16了！ 蘋果最強分析師：iPhone 17才有重大創新
蘋果一年推出一款新iPhone已經成為果粉每年最期待的事情，今年預計會有iPhone 16系列亮相，但新機還沒有發表，就被外界唱衰！分析師郭明錤指出，預期蘋果最快在2025年，才會推出設計改變較大的iPhone。意味要到iPhone 17才有機會看令人驚嘆的創新設計。此外，郭明錤推測，今年全球主要手機品牌中，蘋果可能會是出貨衰退幅度最大的品牌，預估尚未發表的iPhone 16系列的出貨量，在今年下半年會衰退10～15%。
記者周淑萍/綜合報導
根據分析師郭明錤最新供應鏈調查，2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者，據悉，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件，2024年iPhone出貨預估至約2億部，衰退約15%。iPhone 15系列與新款iPhone 16系列的出貨量預計將分別在上半年與下半年衰退10～15% 。近一步分析衰退原因，iPhone面臨結構性挑戰，像是他牌旗艦機有生成式AI手機加入市場，以及摺疊手機持續推出。此外，華為強勢回歸以及摺疊機逐漸成為高階用戶換機首選，導致中國市場衰退。
此外，針對還沒有亮相的iPhone 16系列，郭明錤反而是預期2025年才會推出設計改變較大的iPhone新機型，有望看到功能上更全面性，更具差異化的生成式AI應用。這也間接表示，今年的iPhone 16可能功能上不太會有很大的驚喜，果粉或許要等到iPhone 17了。