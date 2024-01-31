▲JN.1正式超越EG.5成主流病毒株！　因應新冠疫情2快篩領取措施將擴大

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JN.1本土占比逾5成 超越EG.5成主流病毒株疾管署於1月30日表示，上週（1／23－1／29）新增546例COVID-19本土確定病例（併發症）、64例死亡病例，死亡病例較前一週（新增44例）上升，其中65歲以上長者占90%。
另外，近四週變異株監測統計，本土檢出病毒株以JN.1（52％）為多，其次為EG.5（35％）及XBB.1.5（7％）等；境外檢出病毒株以JN.1（78％）為多，其次為EG.5（13％）及BA.2.86（7％）等。JN.1在本土占比已正式超越原先的主流病毒株EG.5。
入境旅客自由領取快篩 2月起增加馬祖小三通港埠因應國際新冠疫情升溫，今年1月3日起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，並自1月17日起，增加金門小三通港埠及高雄國際機場等地點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取。而1月30日疾管署宣布，將再增加媽祖小三通港埠提供旅客領取快篩試劑。
疾管署表示，考量COVID-19疫情持續以及小三通港埠農曆春節期間入出境旅客人數可能增加，自2月1日起，依每日航班入境時間，將於北竿白沙港、南竿福澳港等馬祖小三通港埠，入境處定點提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取。
羅一鈞提到，領取規則與先前相同，每人最多可領取1盒，並非強迫領取，而是自由領取，預計至少會執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。
打疫苗免費領取快篩試劑 2／5擴大至50歲以上除了出入境快篩領取政策調整外，原先65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑的相關政策也將有所調整。
疾管署說明，考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，自2月5日起，免費領取快篩對象將由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。
羅一鈞特別說明，流感、新冠疫苗本來50歲以上，就符合公費資格，但肺炎鏈球菌疫苗的部分，上週宣布原住民公費接種對象已下修到55歲以上，因此55－64歲的原住民，原來沒有領到快篩試劑的民眾在2月5日開始也是免費領取快篩的對象，希望透過這樣的管道，讓民眾取得快篩做必要的自我篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60765
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