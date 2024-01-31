▲巴金森氏症藥越吃越沒效？　「它」有助於改善治療困境

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腦深部電極刺激術是什麼？ 能改善哪些症狀？腦深部電極刺激術（Deep Brain Stimulation，簡稱DBS），是一種非常複雜、精細的巴金森氏症手術治療方式。曾冠穎醫師提到，在手術過程中病患是全成清醒的，可與醫師做雙向溝通，及時確認植入電極的位置，並在放置電極後直接施予測試及治療。
曾冠穎醫師表示，這項手術可以舒緩巴金森氏症動作遲緩、失調、肌肉僵硬、顫抖等症狀，也可以明顯降低藥物產生的動作失能等副作用，術後大部份患者的復原速度很快，而且在治療調節刺激器的參數期間幾乎都不會有不適感，一週後病患即可出院，並回到正常生活，後續只需定期回診調整刺激器的參數。
想吐、便秘竟是巴金森氏症 靠DBS重拾生活品質此外，透過此項治療，巴金森氏症患者的生活品質也得以獲得改善，曾冠穎醫師分享，曾有位女性患者常有想吐、便秘的狀況，就醫才發現罹患巴金森氏症，雖然使用藥物治療，但後來手抖症狀十分嚴重，甚至無法處理生活大小事，藥物漸漸失去控制效果。
曾冠穎醫師提到，這名女性患者在發病5年後，決定使用腦內深部電極刺激術治療，術後恢復十分良好，患者能夠正常地生活，重獲良好的生活品質。
不過，雖然現在有許多不錯的治療方法可以協助巴金森氏症患者控制症狀，但在臨床上巴金森氏症罹病初期並不是一個容易診斷出來的疾病，因為它所表現的症狀與老人退化極為相似，患者往往到病程較為嚴重時，才會到醫院就醫診斷。
曾冠穎醫師表示，這幾年有與神經內科宋岳峰主任合作，再加上國防醫學院藥理學科暨藥理學研究所與生物及解剖學研究所從旁協助，正逐漸精進診斷及評估巴金森氏症的方式，希望藉由精準的的診斷方法，能在更早期就診斷出巴金森氏症的病人，給予病患適當的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60717
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