中捷藍線核定延宕　鄭文燦：政院支持中市重大建設、絕無政治卡關

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鄭文燦表示，去年大選前，院長陳建仁就公開宣布，行政院支持台中市的捷運藍線綜合規劃。台中市捷運藍線全長24.78公里，設高架車站8座（B1至B8站）、地下車站12座（B9至B20站），共20座車站。
鄭文燦說，這條捷運路線的推動歷程，2018年10月3日，行政院核定了捷運藍線可行性研究報告，總經費為981.49億元；2023年1月，台中市政府把綜合規劃報告修正意見報交通部審查，4月報行政院轉國發會審議；行政院於2024年1月29日核定了捷運藍線綜合規劃報告，總經費提高為1615億元。
鄭文燦表示，其中在綜合規劃新設置的沙鹿站是審議焦點。捷運藍線在市長盧秀燕任內所提出的綜合規劃，變更路線，改走台灣大道，高架捷運的門型架剛好落墩於台灣大道的側車道，犧牲了台灣大道的部分功能，在施工及營運時側車道將會消失。捷運沙鹿站地面一層為鐵路，二層為沙鹿大橋，三層為捷運車站，未來乘客要進出捷運站體，行走動線難以順暢。因此，沙鹿車站的設計必須修改，百年建設才能周延。
鄭文燦指出，自己多次在行政院主持台中藍線的專案會議，加速沙鹿站問題的解決方案，去年就請交通部鐵道局與台中市政府交通局進行深度的專業溝通，務必同時兼顧藍線沙鹿站、台灣大道及台鐵三大建設，經過多次會商，雙方達成共識決定沙鹿站變更設計。
其中沙鹿大橋會拆掉，台灣大道改為平面道路，列為地面層；其次沙鹿段鐵路採取高架化，列為第二層；第三是捷運沙鹿站設置在第3層。如此可以兼顧車站人潮的進出，讓整體動線更順暢。
鄭文燦強調這不是政治卡關，而是以專業分析，中央地方合作解決問題，避免了一項可能是關鍵錯誤的設計。台中捷運藍線從西邊的台中港開始，向東經過沙鹿、西屯到台中市區，是台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字捷運路網，提升台中的捷運運量，讓台中的城鄉發展更均衡。
另關於台鐵海線雙軌化的可行性研究，是規劃將台鐵苗栗談文站到台中追分站間的單軌路段提升成雙軌，總經費約161.95億元，長度38.3公里，未來配合規劃適時增開海線班次，對號車及區間車的班距可以分別縮小到30分鐘及15分鐘，讓海線更安全、便捷與舒適。