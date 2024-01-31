名家論壇》錢震宇／問題是反覆不是閉門

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國民黨取得國會多數，拿下52席；民進黨則拿下51席，兩黨實力相近，所以只要黨內有一人跑票或不投票，選舉結果很有可能變盤。相形之下，民眾黨的8席立委就變成非常關鍵。而國民黨加上現為無黨籍的陳超明及高金素梅，也才54席，還無法單獨過半，所以必須仰人鼻息。
民眾黨的態度之所以重要，是因為在立院舉手表決上具有決定性的關鍵。選前，大家之所以期盼藍白合作，是因為看不慣立院民進黨過半，只通過自己想過的法案，不通過真正有利的法案，希望立法院能夠打破綠營把持的惡性局面，真正通過幾項重要的法案，進行國會改革。
例如，選前藍白合第一次會談時，國民黨提出國家認同、成立新的特偵組、不在籍投票及氣候正義環境權納入憲法等，也同意包括總統至立法院進行國情報告、國會行使閣揆同意權、特別預算不再常態化、選制公平、下修選舉年齡、召開國是會議、推動內閣制入憲等民眾黨提出的改革內容。
可惜的是，選後我們看不到民眾黨身為關鍵力量的魄力與決心，以及願意跟國會最大黨國民黨一起攜手改革國會的使命。
我們看到的是，民眾黨對於立院龍頭選舉充滿了算計，民眾黨提出新的四項國會改革目標：建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避及財務公開透明。黃國昌向藍綠喊話，願意接受這四項條件的人，民眾黨才會考慮投下贊成票，支持正副院長人選。
見完韓國瑜、游錫堃後，民眾黨立委們回頭跟柯文哲開會，最後決定自推黃珊珊。民眾黨想得還是如何極大化政黨利益，以及如何取得國會話語權，而不是國會改革議案。藍綠拜會民眾黨團時，黨主席柯文哲都不在場，這意味會面只是過水，反正最後是柯文哲說了算？藍綠都不得罪，先看風向如何再說。
這讓我想起兩件事情，第一是在藍白合第一次會談時，國民黨是由侯辦執行長金溥聰及黨秘書長黃健庭，民眾黨則是由柯辦總幹事黃珊珊、柯辦主任周瑜修代表。對於第二次會議時間，原本雙方同意是隔天中午前確認下次會議時間，不料隔天民眾黨卻變卦，認為初選方式有疑義，要等問題解決後再進行會談，硬生生地否決前一天的決議。
第二是藍白合簽署六點共識，當天包括馬英九前總統、朱立倫、侯友宜跟柯文哲都簽名同意六點共識，結束後對外回應記者，四人都表達認同，也都認為這是符合外界一致的期待。沒想到，柯文哲回去後又反悔，不同意民調認定的方式，決定毀棄承諾，寧願背負無信的罵名，就是不願意遵守協議。
回顧當天會後，柯文哲自己提到，協議中唯一的讓步是「誤差範圍」，可見他自己知道，也簽名同意了，但他最後還是反悔，不願意遵守協議，這也成了藍白不合中最大的一個問題點。
好了，如今選完了，柯文哲還是黨主席，而民眾黨有了8席立委。民眾黨的立委在立院可以跟黨主席一樣不遵守承諾嗎？日後黨團協商可以在裡頭決定，出來後就不承認嗎？還是簽字了，然後回頭找柯文哲討論後又轉彎了，可以這樣嗎？民眾黨是一個說話算話的政黨嗎？
政黨協商本來就是妥協，本來就是黨團總召彼此喊價、利益權衡的場域。如果日後立院為協商議案或解決爭議事項，各黨團向院長請求進行黨團協商時，可以「說了不負責」，還是推給「柯文哲不同意」。這樣的政黨還值得民眾信任與期待嗎？大家拭目以待吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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