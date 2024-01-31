大玩旋轉變臉秀 陳其邁開箱高雄龍年小提燈「小萌龍呆腦獸」
2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」正式亮相，市長陳其邁今（31）日頭戴恐龍造型髮箍，與高雄熊一同介紹龍年小提燈，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，2月20日起由學校統一發放，小朋友不用排隊，就能領到1盞龍年小提燈；一般民眾在2月24、25日下午5時，到16-18號碼頭現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。
記者鄭婷襄／高雄報導
小提燈設計師林佳葦表示，龍年小提燈不只有超萌的可愛恐龍造型，頭部更有「旋轉變臉」的設計，從兔年的「雄meet兔」，變換成最療癒可愛的黃色小鴨、古錐的高雄熊，或可發揮創意自行彩繪。設計概念以變臉娃娃的結構創意為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可四面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味，就像是穿著恐龍偶裝道具服的公仔一樣，陪民眾一起過元宵。
觀光局表示，「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」提燈設計以兒童的視角結合充滿童趣的恐龍造型，不只呆萌可愛，還可旋轉換臉，共有四款角色，包含黃色小鴨、高雄熊、小兔子穿著暴龍裝，以及其中一面留白，讓小朋友創作個人化的表情包。
此外，小萌龍手部設計，以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣揮手招呼或大字形擁抱動作，代表歡迎國內外觀光客來前來高雄旅遊；另為迎接黃色小鴨重返高雄，特別在小提燈置入療癒的小鴨臉部圖案，歡迎大家共同前來見證高雄愛河灣蛻變新風貌。
高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除有兩隻黃色小鴨重返愛河灣，燈會場域也有地景裝置作品、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」發放消息請至高雄旅遊網（https://khh.travel/zh-tw/event/news/5714）官網、臉書及IG查詢。