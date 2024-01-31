中國氣球頻飄台！國台辦回應：民生用途 還稱「不是什麼新鮮事」
自去年下半年以來，我國國防部就接連偵測到中國氣球飄入台海上空，其中更有不少直接飄越台海中線，就連白宮也出面表示要中國政府回答「目的為何，以及在做什麼」；今（31）中國國台辦則是首度證實確有此事，但也強調這些是「民間企業自主」的民生用途氣球，還稱「不是什麼新鮮事」。
國際中心楊智傑／綜合報導
對於空飄氣球飛越台灣上空相關提問，中國國台辦發言人陳斌華31日在記者會上表示，就像全世界每天上空都飄著的、成百上千個空飄氣球一樣，這些空飄氣球是「民間企業的自主行為」，他強調所謂的空飄氣球高度都在3000公尺以上，且不包括婚禮、開幕式施放的裝飾性氣球，例如日前台灣偵獲的氣球就出現在2萬英呎（約6000公尺）高空。
陳斌華稱，這些氣球的目的大多數用於氣象監測等民生用途，施放氣球存在已久，非新鮮事，「呼籲民進黨當局不要政治炒作此議題，來煽動兩岸對立對抗。」
《路透》在報導中則舉去年2月美國上空出現「空飄氣球」為例，稱當時北京當局也強調氣球是民用的，但華府當局認為該氣球從事間諜活動，台灣當局則認為施放氣球飛越海峽中線是在發動「心理戰」。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）先前也針對此事進行答覆，當時他就稱美國注意到部分監視氣球是在台灣大選前後飛行的，並重申美國當時立場指出，中國不應干涉台灣人民進行自由、公平選舉的能力，但對於氣球目的為何，「這是中國政府需要回答的問題」。